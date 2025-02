María Celeste Arrarás responde a quienes la atacan por opinar de Trump

La periodista María Celeste Arrarás se ha expresado en sus redes sociales sobre los cambios que está haciendo el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. “Trump está dando los primeros pasos hacia una dictadura”, escribió la semana pasada en su Instagram con 2 millones de seguidores. Las fuertes criticas y los ataques empezaron a entrar en sus redes. “Si no estás contenta con nuestro presidente vete a otro país Maria Celeste Arrarás”, comentó una de sus seguidoras.

Este domingo, la periodista dice que está abierta a recibir comentarios que no estén de acuerdo con ella pero advirtió que empezará bloquear a quienes le falten al respeto. “Respeto y le doy la bienvenida a las opiniones de todos ustedes, aunque sean distintas a las mías, siempre y cuando sean expresadas de manera respetuosa”, anunció Arrarás.

María Celeste Arrarás dice que la han llamado “comunista”

“Me parece increíble que, por estar en desacuerdo con una administración o con su líder, lo tilden a uno de ‘zurdo’, ‘izquierdista’ y ‘comunista’. Créanme que si lo fuera no tendría ninguna razón para negarlo pero NO es el caso. A través de mi vida he estado rodeada y de cubanos y venezolanos en mi entorno íntimo. Conozco el dolor que les ha tocado vivir y conozco su historia de primera mano.

Por eso no estoy de acuerdo con ningún caudillo ni con los regímenes totalitarios asi sean de derecha o de izquierda. Tristemente, pienso que en esa es la dirección en que vamos con Trump. Es mi forma de pensar después de evaluar muchos factores y de ver patrones históricos que se están repitiendo de manera clara. Algunos estarán de acuerdo, otros no-pero respeto sus posturas.

Me considero una capitalista con conciencia y todas las observaciones que hago son basadas en mi preocupación por el bienestar de los que ya están sufriendo las consecuencias de este nuevo gobierno.

Es irónico porque en lo personal voy a pagar menos impuestos con esta nueva administración, igual que muchas personas que han logrado acumular dinero producto de su trabajo y ahorros, pero les confieso con toda sinceridad que prefiero pagar más impuestos a enriquecerme a costa del sufrimiento de los más vulnerables. Puede ser difícil de creer pero esa es mi realidad.

Tener empatía no es ser comunista, es sentirse conectado a los menos afortunados. Pienso q ser indiferente ante las necesidades ajenas nos hace cómplices y nos aleja de nuestra propia esencia.

Ojo,estoy bloqueando a todo el que me insulte o que insulte a otro seguidor, sin importar el partido al que pertenezca.



Reacción de sus seguidores

“Desde hace tiempo deberías de haber bloqueado a esa gente abusiva, bien por ti y estoy de acuerdo contigo y por favor no dejes de informarnos de lo que está pasando”.

“Así es mi María Celeste te felicito, yo también he tenido q bloquear a unos cuantos, por dar mi opinión política y me han atacado terriblemente”.