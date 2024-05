María Celeste Arrarás anuncia la repentina muerte de su novio

María Celeste Arrarás se encuentra de luto tras la inesperada muerte de su novio Raúl. La misma periodista hizo el anuncio en sus redes. “Con profunda tristeza comparto la repentina muerte de mi pareja, Raúl, quien falleció de un infarto fulminante mientras se ejercitaba”, escribió en Instagram. “Es increíble como una persona tan positiva y llena de vida, una persona que nos dio tanto…se haya ido de un momento para otro. Es difícil de asimilar. Este es, sin duda, mi post más doloroso. ¡Ya lo extrañamos!”.

Myrka Dellanos fue una de las primeras en darle el pésame. “Lo siento tanto amiga! La muerte nunca tiene sentido. Te envío todo mi cariño. Que sientas el abrazo De Dios en medio de este dolor. Love you!”, escribió Myrka.

Ilia Calderon escribió: “Lo siento mucho. Fortaleza y mucha luz. Te abrazo”.

Karla Martínez, Borja Voces, Alex Rodriguez, Quique Usuales, Jorge Bernal, Julian Gil, Rashel Díaz y Aylin Mujica, entre otros.

María Celeste Arráras despidió el 2023 junto a su novio Raúl

A finales del 2023, María Celeste hizo publica su relación al publicar una foto con Raúl. “Mi mejor regalo”, escribió la periodista en el pie de foto que publicó en sus redes. En ese entonces sus colegas -Rodner Figueroa, Quique Usuales, María Salinas y Maribel Guardia- no esperaron en reaccionar y le enviaron corazones rojos. Abajo pueden conocer al galán de Arrarás.

En abril de 2023, Arrarás le confesó a Neida Sandoval que tenía novio, sin dar más detalles. Pero sí dijo que era “muy afortunada en el amor” y tener varios “candidatos. Uno en particular”.

María Celeste Arrarás estuvo casada con un abogado

María Celeste estuvo casada con el abogado de bienes raíces, Manny Arvesu, de 1996 a 2004. Ellos tuvieron dos hijos: Julián y Lara, pero en el año 2000 decidieron viajar a Rusia y adoptar al que se convirtió en su tercer hijo: Adrián.

María Celeste Arrarás asegura que siempre ha sido afortunada en el amor

“Yo siempre he sido muy afortunada en el amor, y lo soy porque, aun cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”, dijo Arrarás en ese entonces a Sandoval. “Siempre me he sentido que sin amor es muy difícil ser completamente feliz porque la soledad es muy tremenda, y todos queremos estar acompañados, somos animales de compañía”.