¿La Chilindrina está viva o muerta?

La tarde de este de martes 19 de septiembre de 2023, se conoció que muchas personas en redes sociales estaban comentando que la actriz, comediante y cantante mexicana, María Antonieta de las Nieves, de 72 años, mejor conocida por haber interpretado al personaje de la Chilindrina, en El Chavo del 8, había fallecido.

Esta noticia, que no tuvo ningún tipo de soporte por parte del entorno de la Chilindrina, ni su representante, medios oficiales de comunicación, ni su familia, fue desmentida por la propia actriz, quien grabó un video desde su casa hablando sobre lo sucedido y posteriormente publicó en sus redes sociales, como parte de tranquilidad a sus seguidores.

“Gracias a todos los que me llamaron para ver si era verdad el rumor de que había muerto, quiero decirles que estoy muy bien Gracias a Dios. Recién levantada para grabarles este video. Les mando bendiciones”, se lee en la descripción del video.

De igual manera, María Antonieta de las Nieves, publicó un mensaje en X diciendo que está trabajando en nuevos proyectos para el próximo año 2024.

Muchas gracias a todos los que se han comunicado hoy para preguntar si estoy bien, el rumor que circula es falso. Estoy mejor que nunca en mi casa preparando un nuevo proyecto para el 2024…. Los invito a seguir mi nuevo canal de YouTube La Chilindrina TV — Ma Ant de las Nieves (@LaChilindrina) September 19, 2023

En su video ella dijo:

“Hola amigos, les quiero agradecer, su mortificación, su tristeza porque ya me morí. No, me morí anoche, pero de cansada, de sueño, me acaban de despertar y me dicen ‘ay señora, ¿no se ha muerto?’, y dije ‘no, no estaba muerta, andaba de parranda’”, dijo de forma graciosa.

Y añadió:

“No sé por qué se les antoja morirme (sic), y menos en este día tan feo, que estamos este… celebrando… no, estamos recordando el 19 de septiembre, que fue un terremoto terrible, y les quiero decir que no, estoy muy bien, muchísimas gracias, y les agradezco muchísimo su preocupación, los quiero muchísimo, díganle a todos sus amigos que estoy muy bien”.

De igual manera, en redes sociales, medios de comunicación y periodistas aseguraron que todo se trató de una noticia falsa, y que antes del comunicado oficial de la comediante, su hija, se encargó de desmentir el fallecimiento de su madre.

Tras difundirse en redes sociales que había fallecido, la actriz María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' grabó un curioso video para confirmar que está más viva que nunca.https://t.co/I5N4KdPBcx pic.twitter.com/cvmqp7wu39 — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) September 19, 2023

“#ÚltimaHora Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, #LaChilindrina, envió un audio vía WhatsApp a @javierpoza para desmentir la muerte de la actriz: “Mi mamá está mejor que nunca, ni sabe de todo este relajo”, dijo. Mañana todos los detalles con @javierpoza”, escribió Javier Poza en su cuenta de X.

#ÚltimaHora Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, #LaChilindrina, envió un audio vía WhatsApp a @javierpoza para desmentir la muerte de la actriz: “Mi mamá está mejor que nunca, ni sabe de todo este relajo”, dijo. Mañana todos los detalles con @javierpoza. pic.twitter.com/9Z9BAuNBk1 — JavierPozaInforma (@pozainforma) September 19, 2023

