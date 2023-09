Marc Anthony recibió su estrella en el Paseo de la Fama [FOTOS]

Durante este jueves 7 de septiembre de 2023, el cantante puertorriqueño Marc Anthony, develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, luego de 30 años de una carrera artística fenomenal.

El salsero, quien se encuentra viviendo un año 2023 lleno de solo éxitos tanto en vida personal como en la profesional, asistió en compañía de su esposa, Nadia Tamara Ferreira-Muñiz Miss Universo 2021, sus dos hijos que tuvo con Dayanara Torres, Ryan y Cristian Muñiz, su amigo David Beckham, sus socios de Magnus y el actor y cantante Anthony Ramos, tal y como lo dejaron ver las imágenes del momento. En cuanto a sus hijos Emme y ‘Max’, los adolescentes que el artista tuvo con Jennifer López, estos no acompañaron a su padre. Tampoco estuvieron Ariana y Chase, producto de su matrimonio con Debbie Rosado.

El momento, que se llevó a cabo en el 6284 del Bulevar Hollywood, cerca del Hotel W Hollywood, justo nueve días antes del cumpleaños número 55 de Anthony, le concedió esta estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, gracias a carrera discográfica, pues Marc Anthony cuenta con más de 50 éxitos número uno de Billboard, cuatro premios Grammy y nueve premios Grammy Latinos, de acuerdo con Telemundo.

¡Marc Anthony ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! 🌟🌟🌟El Rey de la Salsa reveló la insignia con su nombre en una emocionante ceremonia de la que participó su esposa, Nadia Ferreira, sus hijos y sus amigos más cercanos, como David Beckham. pic.twitter.com/mfqquu9elt — ¡HOLA! TV (@HOLATV) September 7, 2023

Su estrella, la estrella número 2,762, obtenida en la categoría de grabación, se encuentra muy cerca a la de estrellas como Tommy Mottola, 50 Cent, Amy Adams, Shania Twain, Ellen K, Shakira y Anjelica Huston. Durante este importante momento, el cantante, orgullo de la comunidad latina, estuvo rodeado también de muchos fanáticos que se congregaron en este lugar para compartir este momento tan especial del cantante de grandes éxitos musicales como “Valió la pena”, “Qué precio tiene el cielo” y “Vivir mi vida”, entre otros.

“De alguna forma extraña siento que apenas empecé y que esto es el comienzo”, comentó el cantante, quien añadió a Los Angeles Times en Español que “Es un reconocimiento que se lo dedico a mi familia, a mis hijos y a mi público que siempre me ha apoyado”.

Y agradeció a su familia y fieles seguidores: “Quiero agradecer a los fans, a mis hijos, a mis amigos, a Sony, a las personas que creyeron en mí (…) mi bebé, mi esposa, mi equipo y la gente que diariamente me hacen el hombre que soy. No estoy aquí vacío, no, estoy lleno. Mis cimientos son sólidos porque ellos los construyeron, y esta casa se mantendrá en pie mientras yo esté vivo”, dijo el cantante.

Por su parte, Ana Martínez, productora de la ceremonia del Paseo de la Fama, dijo que “Estamos muy orgullosos de honrar a Marc Anthony, uno de los artistas más influyentes del mundo, conocido a nivel global como el artista de salsa tropical con mayores ventas de todos los tiempos. ¡Necesito saber cómo lo hace!”.

De igual manera, el exfutbolista David Beckham, también aprovechó el estrado para brindarle algunas palabras a su amigo, a quien sorprendió con su presencia en este momento tan especial para él y su familia.

“En todos los niveles (Marc Anthony) es una estrella de verdad (…) Mereces todo el amor y respeto que estás recibiendo hoy”, mencionó Beckham, quien tildó de “inspiradora” su pasión y talento hacia su vocación, dijo Beckham, en declaraciones citadas por El Tiempo.

