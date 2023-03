¡Adiós a “La Bachata”! Manuel Turizo estrena EL MERENGUE [+VIDEO]

Hoy, nace una colaboración especial de dos superestrellas. Marshmello y Manuel Turizo son pioneros en un nuevo concepto de colaboraciones musicales globales, presentando una melodía de género cruzado que celebra la música electrónica y el merengue. El destacado artista y productor nominado al Grammy, Marshmello, une fuerzas con el joven artista, compositor y fenómeno latino Manuel Turizo, para lanzar un nuevo sencillo en conjunto “El Merengue”, que rinde homenaje al merengue- electrónico de la década de los 2000s, y se estrena con un video musical protagonizado por ambos artistas.

Los dos artistas revelaron la mega colaboración en el corazón del bullicioso Times Square de la ciudad de Nueva York el viernes pasado (24 de febrero) cuando una de las “cabezas” más reconocibles de la música, el casco Marshmello, apareció en el metro de Nueva York y en las concurridas calles de la ciudad. Cuando el reloj marcó las 5 p. m. ET, se levantó el icónico casco para revelar a Manuel Turizo. Los fanáticos acosaron al rompecorazones colombiano causando un caos y emoción cuando el dúo, de forma remota en IG Live y en persona, anunció el nuevo sencillo destacado en siete Billboards circundantes.

Video Musical “EL MERENGUE”

Play

Marshmello, Manuel Turizo – El Merengue (Official Video) El Merengue Marshmello & Manuel Turizo (Official Video) Music: Apple Music: SML.lnk.to/ElMerengue/applemusic Spotify: SML.lnk.to/ElMerengue/spotify Amazon: SML.lnk.to/ElMerengue/amazonmusicstreaming YouTube: SML.lnk.to/ElMerengue/youtube iTunes: SML.lnk.to/ElMerengue/itunes Deezer: SML.lnk.to/ElMerengue/deezer TikTok: SML.lnk.to/ElMerengue/tiktokusemysound Pandora: SML.lnk.to/ElMerengue/pandora Lyrics: Vamos… Listo Salud muchachos, por esa mujer Estoy cansando de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frio desde que no estas Me paso tomando mirando… 2023-03-03T00:00:08Z

Esa misma noche, Marshmello aprovechó su actuación en el evento de música electrónica realizado en ciudad de México “EDC” para revelar más de sus nuevas colaboraciones con artistas latinos. El ingenioso DJ y productor debutó con otra canción inédita con los artistas mexicanos Fuerza Regida y Peso Pluma. Además, sus fanáticos están a la expectativa ya que dejó un claro post en sus redes sociales anunciando que está trabajando en sí mismo y en la producción de un nuevo álbum.

De “Bachata” a “Merengue”

El lanzamiento de “El Merengue” sigue al éxito mundial de Manuel Turizo ‘La Bachata’, que ha demostrado ser un completo “hit” al ingresar a las siguientes listas de Billboard: lista Billboard Hot 100 durante 21 semanas (posición más alta #67), Billboard Global 200 por 33 semanas (posición más alta #6), Hot Latin Songs durante 34 semanas (posición más alta #5), Tropical Airplay durante 10 semanas en el puesto #1 (permaneció en la lista durante 40 semanas) y Latin Airplay durante 1 semana en la posición #1 (permaneció en la tabla durante 38 semanas). Además, la canción estuvo en el Top 50 de Spotify durante 31 semanas (alcanzando el puesto #3) con más de 969 millones de transmisiones de audio y 403 millones de visualizaciones. Esta semana, Turizo tiene dos canciones en la lista Top 10 Latin Airplay de Billboard, y ellas son: ‘La Bachata’ en el #2 y ‘Éxtasis’ en el #8.

La pieza audiovisual de “El Merengue”, dirigida por Chadrick Preuss y Sandeep Vadlamudi, muestra a Turizo recordando a su ex novia justo antes de verla entre la multitud en un club nocturno. Con la confianza que ganó gracias a los shots, Turizo actúa por impulso acercándose a ella y los ex novios bailan en lo que parece ser una neblina de pasión, sobre el suave ritmo del merengue electrónico, ¿o, todo fue solo un sueño? Al terminar la noche, Turizo está consumido por la emoción pero su amigo Marshmello lo consuela y ambos salen del local.

Las escenas del video detallan la letra de “El Merengue” de Turizo compuesta por el mismo Manuel Turizo, Marshmello, Edgar Barrera, Julián Turizo, Miguel Andrés Martínez Perea, Carolina Isabel Colón Juarbe, Nicolás José Cotton y Juan Diego Medina Vélez. La canción fue producida por Marshmello, Nico Cotton, Slow Mike y Edgar Barrera.

La colaboración también sigue al sensacional lanzamiento de Marshmello, “Numb” con Khalid, que alcanzó el puesto número tres en la lista US Hot Dance/Electronic Songs de Billboard. “El Merengue” explora por primera vez el género del Merengue Electrónico.