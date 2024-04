¿De qué murió Mandisa, la cantante cristiana estrella de American Idol?

Mandisa, finalista de la quinta temporada de “American Idol” y ganadora del Grammy, murió a los 47 años, según la emisora cristiana K-LOVE, que fue el primer medio en informar que la poderosa cantante de gospel fue encontrada muerta en su casa de Nashville el 18 de abril de 2024.

Una publicación en la página oficial de Facebook de Mandisa confirmó la triste noticia el 19 de abril.

“Podemos confirmar que ayer Mandisa fue encontrada fallecida en su casa”, dice el comunicado. “En este momento no conocemos la causa de la muerte ni más detalles. Les pedimos sus oraciones por su familia y su estrecho círculo de amigos durante este momento increíblemente difícil”.

Mandisa habló abiertamente sobre sus batallas contra la depresión en los últimos años. Al momento de esta publicación no se había determinado la causa de la muerte.

Esto es lo que necesita saber:

Mandisa fue finalista de ‘American Idol’ y luego ganó un Grammy

Originaria de Citrus Heights, California, Mandisa audicionó para “American Idol” en 2005, según People, y ascendió al Top 9 en la temporada 5, que se emitió por FOX en 2006. La temporada produjo un grupo de estrellas, incluido el ganador Taylor Hicks. , la finalista Katharine McPhee y los finalistas Chris Daughtry, Kellie Pickler, Paris Bennett y Elliott Yamin.

Después de la eliminación de Mandisa del programa, su álbum debut, “True Beauty”, debutó en la cima de las listas de álbumes cristianos, según People, convirtiéndola en la “primera artista femenina nueva en debutar en la cima de la lista en 27 años de historia”.

En 2013, el álbum “Overcomer” de Mandisa le valió un Grammy al Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea, según Deadline, que informó que lanzó cinco álbumes durante su carrera.

La declaración publicada por su equipo en la página de Facebook de Mandisa decía: “Mandisa fue una voz de aliento y verdad para las personas que enfrentan los desafíos de la vida en todo el mundo”.

En Facebook, su equipo también publicó un vídeo y la letra de su canción “You Wouldn’t Cry (Andrew’s Song)”, que escribió para un amigo que murió. Al escribir que “sus palabras lo dicen mejor”, compartieron la siguiente letra: “Ya estoy en casa, tienes que dejarlo, porque Jesús me sostiene ahora, y no estoy solo”.

Mandisa cayó en un ‘pozo de depresión’ después de la muerte de un amigo y lanzó un álbum sobre su viaje

Después de perder a su mejor amiga y corista Kisha Mitchell, quien luchó contra el cáncer de mama y murió mientras estaba embarazada en 2014, Mandisa cayó en un “profundo pozo de depresión”, le dijo a People en 2017.

“Cuando ella falleció, mis cimientos se sacudieron”, dijo Mandisa.

Aunque había perdido gran parte del peso del que el juez de “American Idol”, Simon Cowell, se había burlado de ella en el programa, su depresión la llevó a ganar 195 libras, según People.

En su sitio web, Mandisa compartió: “Estaba decepcionada de Dios. Estaba enojado porque mientras oraba por ella, creía que Dios la iba a sanar. No soy el tipo de persona que agita el puño ante el Señor y grita y chilla. Simplemente me cerré y comencé a recurrir nuevamente a la comida en busca de consuelo”.

Su aumento de peso solo profundizó su depresión, le dijo a People en 2017.

“Estás luchando contra la vergüenza y no quieres salir de casa”, dijo. “La mayor parte del tiempo no salí de casa. Cuando me levanté, bajé las escaleras, me senté en el sillón reclinable y miré la televisión sin parar. La única vez que me fui fue cuando me cansé de la entrega de pizzas y decidí comprar McDonald’s”.

Después de que queridos amigos organizaran una “intervención”, Mandisa comenzó a ver a un consejero y a recuperar su vida, le dijo a People. En 2017, lanzó su álbum “Out of the Dark”, con apariciones especiales de artistas cristianos contemporáneos como TobyMac y Kirk Franklin, y canciones “llenas de canciones de esperanza, resiliencia y recordatorios de que Dios todavía está trabajando, sin importar el circunstancia”, según su sitio web.

Al anunciar la muerte de Mandisa, el director de medios de K-LOVE, David Pierce, dijo en un comunicado: “Mandisa tuvo problemas y era lo suficientemente vulnerable como para compartir eso con nosotros, lo que nos ayudó a hablar sobre nuestras propias luchas. Las luchas de Mandisa han terminado. Ella está con el Dios sobre el que cantó ahora. Aunque estamos tristes, Mandisa está en casa. Estamos orando por la familia y los amigos de Mandisa y les pedimos que se unan a nosotros”.

Si usted o alguien que conoce está luchando o en crisis, hay ayuda disponible a través de Suicide & Crisis Lifeline de SAMHSA. Llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee con 988lifeline.org

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos