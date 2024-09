Maná llama racista a Nicky Jam: ¿Qué pasó?

El famoso grupo Maná rompe su relación con el cantante puertorriqueño Nicky Jam. “Maná no trabaja con racistas”, dice la publicación del grupo mexicano. En el pie de foto explicaron en sus redes que decidieron eliminar su colaboración con Nicky Jam de “Pies a Cabeza”, lanzada originalmente en 2016. “Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de “Pies a Cabeza” de todas las plataformas digitales”.

El 13 de septiembre de 2024, durante un evento de campaña en el World Market Center en Las Vegas, Nicky Jam anunció que apoya a Trump y estuvo presente en su campaña presidencial. Esto generó controversia y reacciones mixtas tanto en los medios como entre sus seguidores.

Nicky Jam, quien lucía una gorra roja con el lema “Make America Great Again”, destacó que personas como él, provenientes de sus orígenes, no suelen tener la oportunidad de conocer a un presidente.

Donald Trump cometió un error al presentar a Nicky Jam: “¿Conocen a Nicky? Ella es genial. ¿Dónde está Nicky?”. Al darse cuenta de su error, se corrigió: “Oh, me alegra que él haya subido”. Aunque Trump corrigió rápidamente su equivocación cuando el cantante subió al escenario, el incidente no pasó desapercibido y generó múltiples comentarios en redes sociales.

Trump: Latin music superstar Nicky Jam. Do you know Nicky? She’s hot

Algunos aplauden la postura de Maná.

Otro criticaron la reacción de Maná. Este internauta recordó cuando Maná anunció su apoyo a Barack Obama y nadie los canceló.

Becky G le dio “Like” al post de Maná. Por lo que un internauta compartió que Becky G apoya a Maná y a la misma vez sigue a Nicky Jam en sus redes.

Becky liked Mana’s post and unfollowed Nicky Jam 🙌🏼 a few hours I checked and she was following Nicky pic.twitter.com/iDdI2TGwf4

— jaz (@itolerateshit) September 15, 2024