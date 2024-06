Mamie Laverock quedó ‘destrozada’ tras caer desde un quinto piso

Una semana después de que Mamie Laverock, actriz de Hallmark Channel, de 19 años, fuera conectada a soporte vital después de “cayer cinco pisos” desde el balcón de un hospital, la estrella de “When Calls The Heart”, Erin Krakow, emitió una actualización en nombre de la familia de Laverock.

En la noche del 2 de junio de 2024, Krakow publicó la actualización en sus Historias de Instagram junto con una captura de pantalla de la campaña GoFundMe, que los padres de Laverock crearon poco después de que ella resultara gravemente herida. La madre de Laverock, Nicole Rockmann, ha dicho desde entonces que el cuerpo de su hija quedó “destrozado” en el incidente del 26 de mayo y que planean emprender acciones legales contra el Hospital St. John en Vancouver.

“La familia de Mamie me ha pedido que comparta su inmensa gratitud con todos ustedes”, escribió Krakow en Instagram. “El camino de Mamie hacia la recuperación está lejos de terminar, pero después de caer cinco pisos, milagrosamente se está recuperando. No habrá más actualizaciones en este momento ya que la familia de Mamie se concentrará en la curación, pero su GoFundMe aún está activo. Enlace debajo.”

Mamie Laverock se ha sometido a múltiples cirugías que le salvaron la vida desde su caída

Antes del incidente del 26 de mayo, Laverock había estado recibiendo dos semanas de “tratamiento intensivo” en el Hospital St. John’s de Vancouver, dijo Rockmann a Los Angeles Times.

Según la página GoFundMe de la familia, Laverock experimentó una “emergencia médica” en Winnipeg el 11 de mayo, pero Rockmann pudo comunicarse con ella y “salvarle la vida”. Laverock fue trasladado a St. John’s, más cerca de donde vive la familia, y se esperaba que permaneciera allí hasta por un mes.

Pero dos semanas después de su estadía, el 26 de mayo, Laverock fue “escoltada fuera de una unidad segura del hospital y llevada a un balcón desde donde cayó desde cinco pisos”, escribió Rockmann en la página de GoFundMe.

Su actualización, escrita el día después del incidente, continuaba: “Sufrió lesiones que amenazan su vida, se sometió a múltiples cirugías extensas y actualmente se encuentra con soporte vital”.

Rockmann le dijo al LA Times el 30 de mayo que Laverock acababa de abrir los ojos y le habían quitado el ventilador. Más tarde confirmó al medio que Laverock fue trasladado de St. John’s a un “centro de recepción de traumatismos”.

Rockmann y su esposo, Rob Compton, también actualizaron la página de GoFundMe para decir que estaban emocionados de que Lavrock hubiera superado sus “grandes cirugías” y que los médicos dijeran que estaba “bien”, pero esa actualización se eliminó horas después.

El 31 de mayo se publicó una actualización más extensa que decía que el “cuerpo de Laverock ha quedado destrozado”.

La actualización continuó: “Ella se sometió a dos cirugías de 11 horas con dos médicos trabajando en ella, una cirugía de tres horas y otra cirugía hoy. No tenemos más que gratitud hacia los médicos y enfermeras que han sido ejemplares en su atención desde el 26 de mayo”.

“A Mamie le está yendo bien en comparación con cuando llegó”, decía la actualización. “Le va bien porque ha sobrevivido a estas extensas cirugías. Ella está soportando un dolor tremendo y continúa sin darse por vencida. Sólo podemos aferrarnos a los milagros de cada día y seguir agradeciendo a todos por sus oraciones y maravillarnos ante los milagros de su historia. Nuestra hija ama su vida y ama a su familia y lucha duro todos los días”.

La madre de Mamie Laverock insiste en que la caída no fue un intento de suicidio

A medida que se difundió la noticia sobre la condición de Laverock, las redes sociales se llenaron de teorías sobre lo sucedido, incluidas muchas suposiciones de que la actriz saltó en lugar de caer. Con la esperanza de aclarar cualquier narrativa falsa, Laverock dijo al LA Times el 30 de mayo que el incidente en St. John’s no fue “intencionado” y no fue un intento de suicidio.

Rockmann dijo al periódico que el progreso de Laverock fue “un milagro absoluto”, pero añadió que “habrá rendición de cuentas”.

Prometiendo emprender acciones legales contra St. Paul’s con un “caso de tipo negligencia”, Rockmann dijo al periódico: “Tenemos un caso. Lo único que nos importa es que Mamie pueda recuperarse, que esté viva, que esté luchando y que sea fuerte. Es increíble que ella esté con nosotros”.

Un representante de St. John’s reconoció al LA Times que “ocurrió un incidente”, pero no pudo dar más detalles debido a las leyes de privacidad del paciente.

“En los casos relacionados con la seguridad del paciente, se lleva a cabo una revisión interna de incidentes críticos para determinar exactamente qué sucedió y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad del paciente”, dijo al periódico la portavoz Ann Gibbon. “Nuestros corazones están con el paciente, la familia y todos los afectados por este evento, y ofrecemos nuestros mejores deseos para una recuperación completa”.

Laverock es mejor conocida por su galardonado papel de Rosaleen Sullivan en la exitosa serie de Hallmark Channel “When Calls The Heart”. Interpretó a la hija de Molly Sullivan, interpretada por Johannah Newmarch, en la primera temporada del programa en 2014 y regresó como adulta joven en 2023 para la temporada 10. Sus otros créditos, según IMDb, incluyen la película de Hallmark de 2018 “Wedding of Dreams”, de Lifetime. “Spotlight on Christmas” en 2020 y dos episodios de “Una serie de eventos desafortunados” de Netflix.

En el momento de la publicación el 3 de junio, la campaña GoFundMe de su familia, que ha sido compartida por varias estrellas de WCTH y Hallmark Channel, había recaudado $35,763 (48,769 CAD).

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos