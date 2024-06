Familia de Mamie Laverock planea demandar al hospital

La madre de Mamie Laverock de Hallmark Channel acaba de brindar dos actualizaciones detalladas sobre la condición de su hija de 19 años después de que la actriz “cayera cinco pisos” desde el balcón de un hospital el 26 de mayo de 2024.

Con la esperanza de sofocar las especulaciones generalizadas sobre cómo y por qué cayó la actriz de “When Calls The Heart”, Nicole Rockmann dijo a Los Angeles Times el 30 de mayo que el incidente no fue “intencionado” y que “habrá responsabilidad”.

La familia de Laverock inicialmente proporcionó una breve actualización sobre su condición a través de su página GoFundMe el 30 de mayo, que decía que la adolescente, a quien se le colocó soporte vital después de la caída, había superado sus “grandes cirugías” y que los médicos dijeron que estaba ” haciendo bien.” Esa actualización fue eliminada horas después.

El 31 de mayo, Rockmann publicó una actualización más detallada, aclarando que, aunque Laverock abrió los ojos, está “soportando un dolor tremendo” y dijo que el “cuerpo de su hija ha quedado destrozado”, lo que requiere múltiples cirugías para salvarle la vida.

La familia de Mamie Laverock planea presentar una demanda contra el hospital

Antes del incidente del 26 de mayo, Laverock había estado recibiendo dos semanas de “tratamiento intensivo” en un hospital no revelado en Vancouver después de experimentar una “emergencia médica” el 11 de mayo, según la página GoFundMe. La campaña se creó inicialmente para recaudar dinero para ayudar a sus padres a visitarla diariamente en el hospital, donde dijeron que podría quedarse hasta un mes.

El 27 de mayo, su madre y su padrastro, Rob Compton, escribieron una actualización en la página, escribiendo que el día anterior, Laverock había sido “escoltada fuera de una unidad segura del hospital y llevada a un balcón desde donde cayó cinco metros”. cuentos.”

La actualización continúa: “Sufrió lesiones que amenazan su vida, se sometió a múltiples cirugías extensas y actualmente se encuentra con soporte vital”.

Desde que se supo la noticia del incidente, las redes sociales han estado repletas de teorías sobre lo que pudo haber sucedido, incluida una publicación en Instagram de la estrella de “When Calls The Heart”, Johannah Newmarch, quien interpreta a la madre de Laverock en el programa, sobre el incidente.

Un fan escribió: “Lo que no entiendo es por qué su familia no admite que ella intentó quitarse la vida saltando desde el balcón”.

Consciente de la creciente especulación, Rockmann habló con Los Angeles Times el 30 de mayo, con la esperanza de poner fin a tales suposiciones. Le dijo al periódico que su hija “permanecía con soporte vital”, pero dijo que ya no estaba conectada a un ventilador y que había abierto los ojos.

“Esto es un milagro absoluto y habrá responsabilidad”, dijo Rockmann al LA Times, culpando al hospital por el incidente y diciendo que la caída de Laverock no fue “intencionada” ni fue un intento de suicidio.

Rockmann reveló al LA Times que el incidente ocurrió en el Hospital St. Paul e indicó que ella todavía estaba bajo su cuidado. Más tarde, Rockmann actualizó la página de GoFundMe para decir que se equivocó y que Laverock “ya no está en St. Paul’s”.

Rockmann prometió emprender acciones legales contra St. Paul’s y dijo al periódico: “Tenemos un caso. Lo único que nos importa es que Mamie pueda recuperarse, que esté viva, que esté luchando y que sea fuerte. Es increíble que ella esté con nosotros”.

El LA Times informó que Ann Gibbon, portavoz de Providence Health Care, que opera el Hospital St. Paul, confirmó que “ocurrió un incidente” allí, pero no pudo entrar en detalles debido a las reglas de privacidad del paciente.

“En los casos relacionados con la seguridad del paciente, se lleva a cabo una revisión interna de incidentes críticos para determinar exactamente qué sucedió y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad del paciente”, dijo Gibbon al periódico. “Nuestros corazones están con el paciente, la familia y todos los afectados por este evento, y ofrecemos nuestros mejores deseos para una recuperación completa”.

La mamá de Mamie Laverock dice que sigue necesitando cirugías

El 31 de mayo, Rockmann actualizó la página GoFundMe, que ha recaudado casi 34.000 dólares (46.143 CAD), con una actualización sobre el estado de Laverock.

“Quería hablar ayer sobre las especulaciones”, comenzó, explicando su decisión de hablar con el LA Times.

Luego continuó: “Concentrándonos ahora en la cirugía de Mamie hoy. Su cuerpo ha quedado destrozado. Se sometió a dos cirugías de 11 horas con dos médicos trabajando en ella, una cirugía de tres horas y otra cirugía hoy. No tenemos más que gratitud hacia los médicos y enfermeras que han sido ejemplares en su atención desde el 26 de mayo”.

Dado que la actualización de la familia eliminada desde entonces que decía que Laverock estaba “bien” llevó a algunos a pensar que el adolescente se había recuperado, Rockmann explicó lo que querían decir.

“A Mamie le está yendo bien en comparación con cuando llegó”, escribió. “Le va bien porque ha sobrevivido a estas extensas cirugías. Ella está soportando un dolor tremendo y continúa sin darse por vencida. Sólo podemos aferrarnos a los milagros de cada día y seguir agradeciendo a todos por sus oraciones y maravillarnos ante los milagros de su historia. Nuestra hija ama su vida y ama a su familia y lucha duro todos los días”.

Aunque las actualizaciones anteriores habían sido firmadas por “Nicole y Rob Compton y su familia”, la firma de las últimas actualizaciones sobre Laverock se cambió desde entonces a “Nicole Rockmann, John Laverock, Rob Compton y su familia”.

Mamie Laverock es mejor conocida por su galardonado papel de Rosaleen Sullivan en la exitosa serie de Hallmark Channel “When Calls The Heart”. Interpretó a la hija de Molly Sullivan, interpretada por Newmarch, en la primera temporada del programa en 2014 y regresó como adulta joven en 2023 para la temporada 10. Sus otros créditos, según IMDb, incluyen la película de Hallmark de 2018 “Wedding of Dreams”, Lifetime. Spotlight on Christmas” en 2020 y dos episodios de “A Series of Unfortunate Events” de Netflix.

Esta es la versión original de Heavy.com

