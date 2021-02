Policía cancela evento de Maluma en Miami: ¿Qué hizo? [VIDEO]

Maluma fue tildado de “irresponsable” por un sinfín de usuarios en redes sociales después de que se dio a conocer que convocó a sus fanáticos para un evento en la ciudad de Miami en donde no se cumplió con el distanciamiento social en medio de la crisis de salud pública que se vive por la pandemia del COVID-19.

Mediante la plataforma de Instagram, el cantante colombiano en horas de la tarde del martes 2 de febrero instó a sus seguidores a asistir a una galería de arte en el área de Wynwood en Miami para un encuentro en medio de la promoción de su más reciente álbum cinematográfico “7 días en Jamaica”.

Durante el evento, los fanáticos de Maluma hicieron largas filas para conocerlo y no cumplieron con el distanciamiento de seis pies para evitar un posible contagio con COVID-19 en medio de la propagación del virus en diversas ciudades de los Estados Unidos.

Según el reportero Alex Rodríguez de “Suelta La Sopa”, agentes policiales cancelaron el evento del intérprete de ‘Felices los 4’ por no cumplir con las protocolos de seguridad necesarios por la pandemia del Coronavirus: “La policía ha puesto punto final a este evento precisamente porque no se ha garantizado la distancia social”.

De acuerdo con el reporte de Rodríguez, Maluma fue desalojado por la puerta trasera del recinto y la galería fue cerrada de manera temporal, por lo que cientos de fanáticos se mostraron descontentos por no haber podido conocer al artista.

Los usuarios en Instagram no tardaron en reaccionar a la realización del evento de Maluma: “Irresponsable, tanta gente muriendo de COVID”, “Irresponsable, los artistas y su doble moral”, “Él es tan irresponsable como todos los que fueron”, “Pobres doctores y enfermeros que van a tratar a todos estos irresponsables”, “En Estados Unidos no se puede violar la ley, sea quien sea. Irresponsable”, “Eres un buen irresponsable, por hacer dinero no te importa la vida de los demás”.

¿Cuál fue la reacción de Maluma por su multitudinario evento en Miami?

Pocos minutos después de haber sido cancelado su evento en la ciudad de Miami, Maluma se pronunció en la red social de Instagram: “Gracias a todos los que fueron, lastimosamente cerraron porque había mucha gente y no pude tomarme fotos con todos ustedes. De verdad quería compartir con cada uno de ustedes, pero la policía no dejó. Tuvimos que irnos del sitio, pero todo eso es muestra del amor. Gracias a todos ustedes por querer tanto a Maluma baby y por apoyar mi música”.

El cantante continuó expresando que próximamente planea realizar otro evento: “Puede que en lo que falte de la semana volvamos a realizar otra aparición por ahí. Quédense pendiente, los amo”.

Por otra parte, Maluma invitó a todos sus seguidores a visitar la galería ubicada en Wynwood en la ciudad de Miami en donde en la actualidad se está exhibiendo la obra de arte que hace alusión a su álbum discográfico “7 días en Jamaica”.

Maluma: ¿Cuándo salió su nuevo álbum discográfico al mercado?

“7 días en Jamaica” es el nuevo álbum discográfico de Maluma que se encuentra disponible en las plataformas digitales desde el pasado 28 de enero, una fecha de lanzamiento que coincidió con el cumpleaños del destacado artista.

El nuevo proyecto musical del cantautor representa un nuevo ciclo en su carrera artística, esto debido a que son temas musicales que fusionan “la música urbana latina con el reggae y el dancehall, colaborando con reconocidos artistas jamaiquinos como Ziggy Marley y Charly Black e incorporando músicos tradicionales nativos de la isla e instrumentos en vivo (trompetas, saxofón, bajo, batería)”.

El quinto álbum musical de Maluma está compuesto de un cortometraje de siete vídeos y canciones interconectadas. Por otra parte, fue producido por Édgar Barrera “Edge”, Johany Alejandro Corral “Nyal” y Los Rude Boyz (Kevin “ADG” Jimenez y Bryan Lezcano “Chan El Genio”).

