¿Cómo es la relación de Mayrín Villanueva con los hijos de Itatí Cantoral?

Mayrín Villanueva es una reconocida actriz mexicana que se encuentra actualmente vigente en las pantallas de los Estados Unidos al ser la contra figura en el melodrama “Vencer la Ausencia”. La mexicana también forma una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento al lado Eduardo Santamarina y por eso te contamos cómo es el rol de madrastra de la actriz de 50 años.

Play

MAYRÍN VILLANUEVA Y EDUARDO SANTAMARINA:10 AÑOS DE MATRIMONIO No te pierdas todos los monólogos, sketches, juegos y entrevistas en Noches con Platanito. Mantente informado sobre nuevas temporadas y todo lo relacionado al Show: platanito.estrellatv.com/ 2019-05-21T01:00:00Z

Marilyn Villanueva y Eduardo Santamarina se conocieron cuando ambos grababan la telenovela “Yo amo a Juan Querendón” en el año 2007 y tras 13 años de matrimonio consolidan una de las familias más estables del mundo del espectáculo tanto así que tienen una hija en común pero ambos estuvieron casados anteriormente. Mayrín con el presentador Jorge Poza, el padre de sus hijos Romina y Sebastián y Eduardo Santamarina con la actriz Itatí Cantoral, con quien tuvo a sus hijos Roberto Miguel y José Eduardo.

¿Cómo es el rol de Mayrín Villanueva como madrastra ?

Los mellizos de Itatí Cantoral al lado de Eduardo Santamarina, Jose Eduardo y Roberto Miguel, son muy cercanos a Mayrín tanto así que esta se ha encargado de hacer una relación cercana con Itatí Cantoral y así lo reveló en una entrevista en el programa Hoy “Pues sí (tenemos una gran relación), a nosotras no nos tocó en ese año, no tenemos nada que nos ponga nada malo”, expresó la artista. “Al revés, yo comparto, me hace favor de compartir a sus hijos, que son lo máximo esos niños, los educaron que qué impresión”, agregó.

Play

Mayrin Villanueva Es Neta Eva 2022-11-12T23:29:07Z

Por otro lado la actriz también recalcó la gran conexión de Julia única hija que comparte con Eduardo, con María Itatí, la hija menor de Cantoral, a quien tuvo durante el tiempo que estuvo casada con Carlos Alberto Cruz. “Y aparte nuestras hijas se llevan muy bien, entonces Itatí muchas veces se la lleva con ella, nosotros nos llevamos a María Itatí también, se adoran las niñas como si fueran hermanas”, señaló.

Play

Mayrín Villanueva defendió a Itatí Cantoral de los rumores de alcoholismo Siguen los rumores de que Itatí Cantoral tiene problemas de alcoholismo, y esta vez fue Mayrín, la esposa de su ex esposo, quien sacó la cara por ella. SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL Síguenos en Twitter twitter.com/DespiertaAmeric Facebook facebook.com/despiertamerica Visita el sitio oficial univision.com/shows/despierta-america/inicio En Despierta América encontrarás, tips de belleza, recetas, invitados famosos, entrevistas exclusivas , noticias,… 2016-06-23T22:28:40Z

Tanto Eduardo como Mayrín han sabido unificar la familia y construir una relación a base de amor y respeto con todos sus hijos que forman una gran familia “La verdad es que son niños muy sanos, muy lindos, muy queridos y comparten hermanos, qué mejor para nosotros”, comentó la actriz de “Vencer la Ausencia”. Por otro lado, Itatí Cantoral ha recalcado la gran amistad que tienen sus hijas un punto en común que las ha vuelto más cercana. “Mayrín es hermosa, y a Julia la amamos, ¡besos a Julia! Que además está hermosísima…”, aseguró en una oportunidad en el programa ventaneando.