Inquietante teoría del exdirector de Interpol: ¿la madre de Luis Miguel está viva?

La vida del célebre cantante Luis Miguel está llena de misterios y enigmas que, lejos de generar repudio, aumentan la fascinación que existe sobre la vida del artista. Sin dudas, el principal enigma atañe a su madre: ¿existen posibilidades de que Marcela Basteri esté viva?

Corría el año 1986 cuando fue vista por última vez. Según testigos de aquella época, la mujer está viva y mantiene contacto con Luis Miguel. Así lo sostiene Miguel Aldana, exdirector de Interpol México. Estuvo al frente de la agencia durante la década del 70.

“Me han platicado, y ya los conoce Luis Miguel a los otros hijos de su mamá. Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos”, expresó Miguel Aldana en declaraciones al programa Ventaneando.

En la actualidad, la hipótesis que se sostiene es que la madre de Luis Miguel murió en 1986. Son varios los que apuntan al padre del cantante, Luisito Rey, como responsable de la muerte. Una teoría indica que pudo haberse ahogado en una pileta durante la celebración de una fiesta en la que Basteri pudo haber consumido alcohol y drogas en exceso.

“Se peleó con Luisito Rey. Desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina”, argumenta Aldana.

El mes pasado, el portal argentino Infobae publicó una nota acerca de una indigente que mendiga por las calles de Buenos Aires. Muchos especulan que esa mujer podría ser Marcela Basteri. El parecido físico es notable; el comportamiento de la mujer hace verosímil la hipótesis: no acepta limosnas y se viste de un modo “coqueto” para el perfil de una persona en situación de calle.

Las declaraciones de Aldana fueron repudiadas por la presentadora de televisión Lucía Miranda, quien durante varios años se desempeñó como representante de Luis Miguel.

“Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo, porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel”, respondió tras los dichos del exagente de la Interpol.

