Madonna responde a las críticas por su aspecto físico

La última edición de los premios GRAMMYs sigue dando mucho de que hablar a varios días de haberse llevado a cabo. Pero ahora es por la eterna chica material, Madonna, cuyo rostro visiblemente cambiado, generó toda clase de comentarios en redes sociales.

“Está irreconocible”, “tiene un nuevo rostro”, “esa no es ella”, fueron sólo algunos de los comentarios que hicieron los fanáticos de la cantante de 64 años de edad, que está a meses de embarcarse en una ambiciosa gira mundial que promete llevarla a los escenarios más importantes del mundo.

Una cara hinchada, labios muy pronunciados, una piel en extremo blanca, son sólo algunos de los nuevos atributos que saltan a la vista al ver las fotos y videos de la interprete de “La Isla Bonita”, cuyo rostro fue en su momento uno de los más reconocidos a nivel global, y al día de hoy resulta difícil de identificar.

Madonna encendió las alarmas en los GRAMMYs

Pero fue en la máxima premiación de la industria musical en donde Madonna puso a todos a hablar sobre su rostro cuando salió a presentar al escenario al cantante británico Sam Smith, junto a la cantante transgénero Kim Petras, para que interpretaran el tema “Unholly”, uno de los más nominados de la noche y la presentación que impresionó a todos no sólo por su polémico contenido cargado de referencias al diablo (que se desprenden del nombre de la canción), sino también por Madonna, quien a través de sus redes sociales no tardó en pronunciarse al respecto con el siguiente mensaje:

“Fue un honor para mí presentar. Kim Petras y Sam Smith en los Grammy. Quería dar el último premio, Álbum del año, pero pensé que era más importante que presentara a la primera mujer trans actuando en los Grammy, ¡un momento histórico! ¡¡Y encima ganó un Grammy!! ♥️

En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que se trataba de dar gracias por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchas personas optaron por hablar solo sobre fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo de prensa que ¡distorsiona la cara de cualquiera! Una vez más estoy atrapado en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos.

Un mundo que se niega a celebrar a las mujeres mayores de 45 años y siente la necesidad de castigarlas si siguen siendo fuertes, trabajadoras y aventureras. Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar.

He sido degradada por los medios desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener un tiempo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyonce “No me romperás el alma”, Espero muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida.”

Sobre el sincero mensaje de la “reina del pop”, las respuestas no se hicieron esperar y si bien mientras algunos la apoyaron” “Bravo a todo lo que dijiste, reina”, otros hablaron desde la preocupación “no es discriminación por tu edad, es alarma ante tu evidente cambio físico”, pero lo cierto es que Madonna, después de cuatro décadas, continúa dando mucho que hablar con cada paso que da.

¡Dios salve a la reina…del pop!