Madonna compartió un atrevido book de fotos en Instagram: ¿Cómo luce?

Madonna fue tendencia este domingo en redes sociales tras compartir un sensual book de fotos. En la publicación se aprecia a la “Reina del Pop” con poca ropa, luciendo un cuerpo notable a sus 62 años. La serie de fotos recibió casi 1 millón de likes y miles de comentarios de sus fanáticos de todo el mundo.

“Y ahora un momento de reflexión personal”, escribió Madonna como epígrafe del book de fotos que cautivó a todos en Instagram. No es la primera vez que la estrella musical estadounidense enloquece a sus seguidores y seguidoras con fotos íntimas.

Respetando su estilo transgresor y sensual, Madonna luce lencería negra. El corpiño dispone de varios breteles que cruzan su busto.

A sus 62 años, Madonna disfruta de la compañía de Ahlamalik Williams, su novio, un coreógrafo que es 36 años menor que la “Reina del Pop”. Se conocieron en la gira que se tituló “Rebel Heart”, en 2019.

Williams, coreógrafo californiano, es apenas dos años mayor que Lourdes, la mayor de sus hijos. “Lola” nació en 1996, fruto de la relación de Madonna con el preparador físico cubano Carlos León.

La “Reina del Pop” tiene tan solo en Instagram 15.7 millones de seguidores. Apenas sigue a 322 cuentas.

Madonna está acusada de plagiar una foto en redes sociales

Madonna es una activa usuaria de las redes sociales. La semana pasada fue acusada por una famosa tik-toker, Amelia Goldie, por utilizar una de sus fotos y aplicarle photoshop para incluirla en la tapa de su álbum “Rebel Heart”.

Amelia Goldie expuso su denuncia en una entrevista con el sitio BuzzFeed. El episodio ocurrió en 2015 pero fue difundido la semana pasada, a raíz del citado reportaje.

La joven alegó que al ver su foto en la tapa de un álbum de Madonna creyó que se trataba de una broma. Cuando advirtió que la imagen había sido publicada en las cuentas oficiales de la “Reina del Pop” tomó cartas en el asunto.

“Intenté contactar a su equipo a través de Instagram dos veces, pero no obtuve ningún tipo de respuesta… La verdad es que debería reírme y sentirme halagada, pero la verdad es que me gustaría que me acreditaran la imagen”, dijo Goldie en diálogo con Vice.

“Creo que si vas a jugar con el cuerpo de otra persona como si fuera tuyo, merecen ser mencionados. ¡Pero sin resentimientos”, agregó la usuaria de Tik-Tok.

A pesar de lo que ella considera un plagio, la joven de 28 años sigue siendo fanática de Madonna.

Memes en redes por las fotos de Madonna

El sensual book de fotos que publicó Madonna este domingo en Instagram provocó memes y mensajes plagados de humor en las redes sociales.

En Twitter, los usuarios apelaron al humor para felicitar a la cantante por el impecable estado físico que luce a los 62 años.

Tantas toallas ibas a tener, Madonna pic.twitter.com/kV8k7HRNwV — Pacha (@apaciaroni) March 29, 2021

madonna a los 62: yo con mis 25: pic.twitter.com/1UwvNOrxVI — « pony dell’ito» (@ponydellito) March 28, 2021

Madonna con 62 años //

Yo con 33 pic.twitter.com/X5QQ6s5HQn — Deb (@debisolsi) March 29, 2021

Madonna a los 62 años // Yo con 24 años pic.twitter.com/ME9y2LuTWd — Barbitúrica (@Barrprofumo) March 28, 2021

LEER MÁS: Mike Tyson confirma que sí peleará con Evander Holyfield: Video

Sigue a AhoraMismo en Instagram