Lupillo Rivera defiende a Belinda y comenta sobre Ángela y Nodal [VER]

En medio de toda la polémica, rumores y hasta memes que ha generado la relación del cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, con la también cantante Ángela Aguilar, mucho se ha hablado sobre este romance, que va a toda prisa.

En medio de todo lo que gira sobre esta noticia, que tiene como protagonistas no solo a Ángela y Nodal, sino que ha Cazzu, la ex pareja de Nodal y madre de su hija Inti, también ha salido a relucir el nombre de Belinda, ex novia de Christian Nodal y cuya relación terminó en malos términos.

Pues resulta que hace unos días, varios medios de comunicación reportaron que Belinda había escapado de un evento en una maleta, esto para evitar ser abordada por la prensa y dar declaraciones sobre su expareja, Christian Nodal.

A raíz de ello, el ganador del tercer puesto del reality show “La Casa de los Famosos” en su cuarta temporada, Lupillo Rivera, comentó al respecto y salió en defensa de su ex pareja, pues recordemos que ambos vivieron un romance, en donde Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda.

En medio de las risas por pensar que Belinda puede caber en un maleta, le dijeron al Toro del Corrido: “Creímos que ibas a salir en tu maleta, como Belinda”. Ante esto, Lupillo Rivera no lograba entender de que hablaban los periodistas, cuando finalmente dijo: “No la hostiguen, no me la hostiguen”.

De igual manera, Lupillo confesó que él también había hecho la de huir escondido para evitar a la prensa. “La apliqué una vez, no puedo platicarles”, dijo.

Por otro lado, en cuanto a la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, el interprete de “Grandes ligas” dijo que no sabía que estaba pasando entre ellos y que no le parecía dar una opinión sobre sus colegas.

Sin embargo, si aprovechó para enviarles un mensaje, diciendo:

“Yo no, yo no tengo nada que ver ahí, yo no comento nada. No me invitaron a la boda, no sé que comentar, no sé nada de ese rollo. Lo único que puedo comentar es ‘viva el amor'”, puntualizó el cantante.

