Desmienten la boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas: ¿Rafael Herrerías mintió?

Todo ha sido un mal entendido. Luis Miguel no está casado con Paloma Cuevas. Resulta que el amigo íntimo de El Sol de México, Rafael Herrerías, se confundió con las preguntas de los medios. Cuando le hicieron la pregunta sobre la boda de Luismi, Herrerías pensó que le estaban preguntando sobre la boda de la hija de Luis Miguel, que se casó el pasado mes de octubre.

Michelle Salas y Danilo Díaz invitaron a Herrerías a su boda. Así que cuando los reporteros le preguntaron sobre la boda de la hija del cantante, este pensó que le estaban preguntando sobre la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz. “Me preguntaron que por qué había ido a la boda. Dije ‘si me invitó, pero no fui porque era muy lejos y eran muy caros los hoteles, y eso’; pero estaba pensando que era la boda Michelle. Y contesté creyendo que estaba hablando de la boda de la Michelle Salas, no de la boda de Luis Miguel”, aclaró Herrerías al programa mexicano de televisión Ventaneando. “No confirme eso [el enlace matrimonial de Luis Miguel]; no lo hice. Solo dije que sean muy felices. Es algo que no me consta; por eso hice una nota aclaratoria”.

“No sé ni que dije exactamente porque tenía que estar en una comida de empresarios y vas caminando, y que te entrevisten, y te pregunten cosas de empresa, no de la boda de unos amigos”, dijo Herrarías. “Si dije cosas de una boda, pero no es la que ellos suponían. Eso que quedé muy claro. Dije ‘que sean felices’, sí, pero estaba hablando Michelle y Danilo, no de los demás”.

Aunque Herrarías salió a aclarar las cosas y asegurar que estaba comentando sobre la boda de Michelle, muchos se han quedado con la duda. Pero hasta ahora parece que Luis Miguel sigue soltero pero muy bien acompañado.