Luis Gerardo Méndez habla con Ahora Mismo y rompe el silencio sobre sus medios hermanos [ENTREVISTA]

El artista mexicano Luis Gerardo Méndez ha roto el silencio sobre sus medios hermanos y las historias que lo conectaron con ellos parecen de telenovela o de película.

Méndez, famoso por series como “Club de cuervos” en Netflix, filmes de Hollywood como la versión de 2019 de “Los ángeles de Charlie”, abrió su corazón a Ahora Mismo sobre dramas, comedias y proyectos que nacieron de su situación familiar.

Una comedia inesperada

La conversación sobre los medios hermanos surgió durante una entrevista para conversar sobre la cinta “Half Brothers”, que Méndez protagoniza y produjo.

La cinta cuenta la historia de un hombre que “después de crecer alejado de su padre, quien dejó su familia en México para hacer fortuna en Estados Unidos, viaja a su entierro y empieza a compartir con su medio hermano gringo”, reveló el artista de 38 años, quien contó que la idea nació durante una conversación con dos amigos productores.

“Los hermanos comienzan un viaje juntos y se convierte en una excusa para explorar las relaciones familiares y las diferencias culturales y políticas entre México y Estados Unidos. En el fondo los dos países son como hermanos muy dispares, pero hermanos al fin”, subrayó el artista.

También en la vida real

Méndez reveló que hacer la película “Half Brothers” también le removió por dentro como ser humano. “Yo me enteré de repente que tenía una media hermana por parte de padre cuando ya estaba grande. Por años ignoré la situación y nunca hubo una aproximación con ella hasta que comencé a trabajar en este proyecto”, contó.

“La experiencia me hizo pensar en lo que me podía estar perdiendo al no conocerla. Al no hablar con ella y la contacté”, manifestó.

“No voy a decir que ahora somos mejores amigos, pero sí tenemos una relación y es algo que me ha dado mucha satisfacción. Hay un vínculo entre hermanos, incluso los que no se han criado juntos, que es muy especial”, subrayó el artista.

Una comedia con corazón

Ahora Mismo tuvo la oportunidad de ver la película “Half Brothers” antes de su estreno y decir que Luis Gerardo Méndez se roba el show es poco. El artista le da una profundidad inesperada a un personaje que obviamente quiere enseñar a la audiencia lo sofisticado que puede ser un mexicano.

Sin embargo, el querido actor no es lo único bueno de la cinta, que llega a los cines el 4 de diciembre. La relación entre los hermanos tiene mucho corazón, y la metáfora sobre como esto proyecta la complicada relación fronteriza es muy bien desarrollada.

Entre carcajada y carcajada -y provoca muchas- “Half Brothers” es un gran esfuerzo por mostrar como México y su vecino del Norte tienen una oportunidad histórica de reformular sus relaciones.

Lamentablemente, la cinta tiene una falla, que no le quita humor o encanto, pero la desmerece un poco: El desarrollo de las razones por las que el padre de los dos hermanos cometió tantos errores en la crianza de sus hijos.

Aun así, vale mucho la pena pasar un rato viendo “Half Brothers”.

HALF BROTHERS – Official Trailer [HD] – In Theaters December 4Follow the clues. Uncover the mystery. Find your family. Watch the trailer for #HalfBrothers, in theaters December 4th. Renato, a successful Mexican aviation executive, is shocked to discover he has an American half-brother he never knew about, the free-spirited Asher. The two very different half-brothers are forced on a road journey together masterminded by their… 2020-10-08T14:30:09Z