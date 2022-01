Luis Fonsi y Manuel Turizo estrenan tema musical “Vacaciones” (+Escúchalo aquí)

El artista global Luis Fonsi da inicio a este 2022 con otro gran lanzamiento. Se trata de su nuevo sencillo titulado “Vacaciones” junto a la superestrella latina Manuel Turizo, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Compuesta por Luis Fonsi, Manuel Turizo, Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Keytin, “Vacaciones” transporta a un sitio tropical y paradisiaco, sin importar la época del año.

Esta es la primera vez que Fonsi y Turizo colaboran, aunque desde hace tiempo querían hacerlo. “Con Manuel, había hablado de colaborar y me pareció que este era el tema perfecto. Es un artista que a pesar de que es muy joven, es sumamente maduro y tiene un talento increíble. Fue un verdadero placer trabajar con él”, expresó Fonsi.

Mira el video oficial de “Vacaciones” aquí





Luis Fonsi, Manuel Turizo – Vacaciones (Official Video)

Por su parte, Turizo expresó: “Trabajar con Fonsi fue una experiencia brutal! Excelente! Desde el inicio, todo fluyó perfectamente. Fonsi es un gran artista con una carrera impecable, además, es una persona increíble y nos llevamos súper bien. La canción está durísima, ¡para mi es otro palo! Una cancion con un appeal super global, para todas las edades. Con una energía demasiado contagiosa. El video también nos lo gozamos completo cuando lo estábamos haciendo. ¡Tiene todos los componentes para ser otro hit!”.

El sencillo viene acompañado de un video espectacular dirigido por Jessy Terrero, el cual fue grabado el pasado mes de diciembre en Yucatán, México. Las impresionantes y hermosas locaciones ilustraron a la perfección la letra y sentimiento detrás de “Vacaciones”.

“Vacaciones” formará parte del nuevo álbum de estudio de Fonsi el cual está programado a lanzarse este 2022. Por lo pronto, los seguidores del galardonado artista podrán ver su concierto en vivo “Noche Perfecta” los días 27 y 28 de mayo, 2022 en el Coliseo José Miguel Agrelot.

