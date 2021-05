Luis Ernesto Franco está de luto: ¿Quién se le murió al actor mexicano?

Luis Ernesto Franco vive uno de los momentos más difíciles en su faceta personal tras darse a conocer la desafortunada muerte de su padre. El actor mexicano honró la memoria de su progenitor con un sentido mensaje en la plataforma de Instagram.

“Contigo la vida nunca fue aburrida, con esa personalidad despistada, alegre, siempre con un chiste era un gozo pasar tiempo contigo. Ser tu hijo es un privilegio, mi mayor bendición. Vuela alto papi, que tu luz siga iluminando donde ahora estás”, afirmó Franco en el primer fragmento de su publicación.

El intérprete de 37 años compartió una serie de fotografías para enfatizar que su padre estuvo presente en los momentos más importantes de su vida: “Aquí dejas un buen ejemplo de lo que es ser un gran padre, con defectos y virtudes pero un padre presente, amoroso, honrado, honesto, divertido… un padre muy fácil de amar”.

“Mi teach, mi guerrero de la vida, mi padre bello, solo cambiaste de dirección, pronto nos volveremos a ver”, agregó Luis Ernesto Franco para puntualizar que siempre recordará a su padre con una sonrisa y con la alegría que lo caracterizaba.

Hasta el momento, el protagonista de la serie “Falsa Identidad” no ha dado a conocer la causa de muerte de su padre.

Univision detalló que el actor recurrió a las redes sociales hace un par de días para solicitar ayuda para conseguir una bombona de oxígeno en Ciudad de México. Sin embargo, se desconoce si el anuncio pudo estar relacionado con el estado de salud de su progenitor.

Personalidades de la actuación se solidarizaron con Luis Ernesto Franco

Grandes estrellas de la industria de la actuación se pronunciaron mediante la plataforma de Instagram para lamentar la desafortunada muerte del padre de Luis Ernesto Franco.

“Te mando un abrazo muy fuerte y con mucho cariño, hermano”, escribió el actor brasileño Marcus Ornellas.

“Tu papá cuando era el gerente de tu restaurante me dijo: ‘El día que nos vayamos, que sea con la panza contenta’. Él está feliz, en paz ahora mijo lindo. Te abrazo muy fuerte”, mencionó el actor mexicano Raúl Méndez.

“Lo siento mucho, mi niño. Te acompaño en tu dolor y que tu padre vuele muy alto. Un fuerte abrazo y bendiciones”, aseguró el actor mexicano Juan Manuel Bernal.

“Siempre estará cerquita de ti con esa sonrisota. Te abrazo fuerte güero”, puntualizó la actriz mexicana Marimar Vega, exesposa de Luis Ernesto Franco.

“Un abrazo con mucho cariño güerito para ti y toda tu familia”, destacó la actriz mexicana Ariadne Díaz.

Luis Ernesto Franco: El regalo más valioso que le brindaron sus padres

La revista mexicana Quién informó que Luis Ernesto Franco confesó en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que el regalo más valioso que le pudieron brindar sus padres divorciados fue el haberse reencontrado para compartir con él durante su cumpleaños en el año 2018.

“Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chico, tenía cuatro años, me quedé con mi papá; como a los 11 años, me reencontré con mi mamá y digamos que no tenía una foto con los dos juntos y, en mi cumpleaños 35, me escribieron los dos: ‘¿Qué quieres de regalo?’, les dije: ‘Que comamos los tres y nos tomemos una foto, porque no tengo una foto con ustedes juntos’”, aseguró el destacado actor durante la entrevista con Castañeda.