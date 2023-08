Luis Ángel “El Flaco” rompe el silencio luego de la muerte de su hija [VIDEO]

El solista y ex vocalista de la banda de música regional mexicana, “Los Recoditos”, Luis Ángel “El Flaco”, reapareció en redes sociales, luego de que en la madrugada del pasado 14 de agosto, se conociera la fatal noticia del fallecimiento de su hija mayor, Maria Fernanda Robles, de 21 años de edad, quien murió ahogada en Mazatlán, México.

Tras esto, Luis Ángel “El Flaco”, decidió recurrir a su cuenta oficial de Facebook, en donde, por medio de una transmisión en vivo, contó cómo está atravesando este difícil momento y viviendo su propio duelo.

Bastante conmovido y entre lágrimas, el cantante se vio muy afectado tras la muerte de su hija y aseguró que es muy difícil para él aceptar que su hija esta muerta.

“Es un golpe muy duro, es un golpe muy fuerte. Nunca imagine haberme preparado para este tipo de cosas. De repente te va bien, machín en tu carrera y todo está bien, trabajas con una gran compañía, tu mamá está bien, tu papá está bien, todos tenemos salud, abundancia y no te imagina que algo así suceda”, comenzó diciendo en su video.

Y añadió:

“Hasta ahorita me siento un poco mejor para hablar del tema, no había tenido el valor, ni el tiempo de agarrar el teléfono. Esta es la primera parte de la etapa o etapas que tiene este duelo”, dijo, “ya mi hija está enterrada. Ya se la entregué a Dios. Quisieras gritar, llorar, quisieras enterrarte. Quisieras que te hubiera pasado a ti, pero no es así (…), era una chica hermosa, con muchas aspiraciones, con ganas de comerse al mundo”.

De igual manera, el sinaloense, envió un mensaje a los jovenes, para tener más conciencia sobre las decisiones que se toman en la vida, asegurando que su hijo tomó una mala decisión al entrar al mar y no era para nada recomendable nadar.

Desde su posición como padre, dijo: “Muchachos que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, cuídense. No saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión, tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, dejan un vacío bien cab…Mi hija no fue tan solo un susto, mi hija se fue y dejó un vacío bien cabr.. aquí, que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando. Padres cuiden a sus hijos, aunque se los echen de enemigos”.

Buenas noches a todos Publicado por Luis Angel “El Flaco” en Martes, 15 de agosto de 2023

Aunque el artista no dio detalles sobre el fatal accidente sufrido por su hija, si aseguró que su hija María Fernanda, ingresó al mar en estado de alicoramiento y ya no pudo salir por las condiciones climáticas de esa madruagda.

Finalmente, Luis Ángel “El Flaco”, agradeció a todos por las muestras de cariño y mensajes de apoyo en este momento de tanto dolor. “Estoy aquí para agradecerles a todos ustedes, a los que me han escrito, a los que me han hablado, gracias de corazón. Cuando te pasa a ti sientes un dolor tan profundo que no sabes cómo quitártelo, quieres gritar, golpear todo”, concluyó.

En cuanto a los actos fúnebres de la joven, estos se realizaron de manera privada en una funeraria de Mazatlán.

¿Cómo falleció Maria Fernanda, hija de Luis Ángel ‘El Flaco’?

Por medio de un comunicado, el cantante aseguró que su hija, María Fernanda, una joven de tan solo 21 años de edad, había falleció luego de haberse ahogado en las aguas de una playa en Mazatlán, asegurando que este difícil momento por el cual está atravesando es “el dolor más grande que uno puede sentir”.

De acuerdo con el portal Noroeste.com.mx, los hechos ocurrieron en la Playa Brujas, en Cerritos, en la zona conocida como Estero del Yugo, frente al Hotel Riu, cuando la joven ingresó a bañar a la madrugada, a eso de las 05:30 horas en compañía de otra persona, pero lamentablemente, Maria Fernanda ya no pudo salir del mar. En cuanto a su amiga, MARCA aseguró que esta si pudo ser rescata con vida.

En el comunicado firmado por Luis Ángel ‘El Flaco’, se lee:

“Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa. Con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda”, mencionó en un comunicado que dio a conocer su equipo en Facebook. “Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión. Luis Ángel Franco”.

Aunque la familia pidió respeto por el momento que están atravesando, varios medios locales han indagado un poco más sobre las causas en que sucedieron los hechos. De acuerdo con el portal SDP Noticias, que cita al medio “Punto y medio noticias”, este enfatizó en que los jovenes quisieron adentrase en el mar en horas donde no habían salvavidas vigilando la zona, bajo la influencia del alcohol.

Asimismo, dice este medio que, el cuerpo sin vida de la joven María Fernanda fue devuelto a tierra firme por el mismo oleaje.

“En el sitio pudieron rescatar a dos personas y se dijo que todos ingresaron al mar bajo los influjos del alcohol. Cabe mencionar que los hechos ocurridos de madrugada, en un sitio donde por el horario no había salvavidas y sumado a esto, las personas se encontraban en estado etílico. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el cuerpo de salvavidas hará vigilancia nocturna y reiteró que serán detenidos quienes estén de noche en la playa, ingiriendo bebidas embriagantes”, aseguró el portal Medio Tiempo.

La joven María Fernanda, según InfoBae, era hija de la ex esposa de Luis Ángel “El Flaco”, Maricruz Robles, pero tras su separación, el siguió siendo una figura paterna para la chica, a quien conoció desde que estaba pequeña.

Finalmente, cabe añadir que María Fernanda era hermana de Ángela, hija del cantante, quien ahora tiene 19 años de edad, y de Luisito, de 13 años de edad.

