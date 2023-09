Luis Ángel “El Flaco” revela que su hija muerta se ha manifestado

Tras la fatídica muerte de la hija del cantante Luis Ángel ‘El Flaco’, exvocalista de la banda Los Recoditos, el pasado 14 de agosto, luego de que la joven María Fernanda Robles, de tan solo 21 años de edad, perdiera la vida ahogándose en las aguas de una playa en Mazatlán, ‘El Flaco’, ha revelado que ha sentido la presencia de su hija.

¿Cómo se ha manifestado la hija fallecida de Luis Ángel “El Flaco”?

Luego del terrible momento vivido por la familia de María Fernanda, quien el pasado 13 de septiembre hubiera cumplido 22 años de edad, El cantante de canciones como “Mi último deseo”, “El que te amó” y “Perfecta” ha contando para el programa “Hoy” que tanto él como sus familiares, han podido sentir la presencia de la adolescente por medio de mariposas de todos colores, en el lugar donde reposan los restos de su hija.

“A nosotros nos da alegría y vemos mariposas, y, hasta cierto punto, sabemos que no es ella, pero pensamos que se nos manifiesta de esa forma. A mí no me ha pasado, yo quiero ver una mariposa en mi mano, que se me pare, no sé cómo explicarlo”, ha dicho El Flaco al programa mexicano, citado por People.

De igual manera, dijo que aunque no saben con exactitud si se trata del espíritu de su hija, dijo que estas revelaciones han pasado con varios miembros de su familia, y que de alguna cierta manera, sienten alegría y paz al pensar que se trata de la presencia de Maria Fernanda.

“Ha sido una coincidencia lo que le pasó a mi hija en la Universidad, lo que le pasó a mi sobrina, ahijada y lo que le pasó a su mamá, que fue la primera que le pasó algo así, son momentos bonitos. En el panteón ahora en su cumpleaños había muchas mariposas ahí, de todos colores, es como algo de nosotros”, ha añadido.

¿Cómo falleció Maria Fernanda, hija de Luis Ángel ‘El Flaco’?

Por medio de un comunicado, el cantante aseguró que su hija, María Fernanda, una joven de tan solo 21 años de edad, había falleció luego de haberse ahogado en las aguas de una playa en Mazatlán, asegurando que este difícil momento por el cual está atravesando es “el dolor más grande que uno puede sentir”.

De acuerdo con el portal Noroeste.com.mx, los hechos ocurrieron en la Playa Brujas, en Cerritos, en la zona conocida como Estero del Yugo, frente al Hotel Riu, cuando la joven ingresó a bañar a la madrugada, a eso de las 05:30 horas en compañía de otra persona, pero lamentablemente, Maria Fernanda ya no pudo salir del mar. En cuanto a su amiga, MARCA aseguró que esta si pudo ser rescata con vida.

En el comunicado firmado por Luis Ángel ‘El Flaco’, se lee:

“Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa. Con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda”, mencionó en un comunicado que dio a conocer su equipo en Facebook. “Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido, más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión. Luis Ángel Franco”.

