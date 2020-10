¿Cuáles son los diez lugares más tenebrosos de Estados Unidos?

Así no creamos en fantasmas debemos admitir que las historias sobrenaturales nos despiertan mucha curiosidad, y prestamos atención a todos esos relatos paranormales que sucedieron en lugares, simplemente por inquietud general, como casas antiguas, prisiones, hoteles, cementerios, y demás, los cuales han recopilado parte de historias fantasmales, míticas y leyendas que a menudo se transmiten de generación en generación.

A continuación, mencionaremos algunos de los lugares más terroríficos de Estados Unidos, que incluyen lugares donde se cometieron horribles crímenes, espacios en donde se registran sucesos paranormales que muchas personas han logrado evidenciar, y que si tienes nervios de acero puedes planear y visitar en este mes de Halloween.

1. Thomas House, Red Boiling Springs – Tennessee

Con una historia que data de 1800 cuando se llamaba hotel Cloyd, hoy conocido como Thomas House en Red Boiling Springs, es un lugar del que se dice se ve la aparición del fantasma de Sarah Cloyd y de otras tantas personas que murieron dentro de esta propiedad, experiencias paranormales que algunos visitantes han logrado percibir.

En el ano de 2009, este hotel hizo su aparición en el programa “Paranormal State”, un del canal A&E, que estuvo al aire hasta 2011.

Visitar este destino es posible haciendo una reserva de habitación en el hotel, además, se puede disfrutar o aterrarse con el tour y espectáculo “Ghosts of the Inn” (Fantasmas del hotel); o puedes participar del “Ghost Hunts weekends” (Fines de semana de cacería de fantasmas).

Ghost Hunt Weekends at Thomas House Hotel – Ghost Moving BallThis video was provided to us by Cherokee County Paranormal during a Ghost Hunt Weekends event at the Thomas House Hotel in Red Boiling Springs, TN. Cherokee County Paranormal had set up several wireless night vision cameras throughout the building and captured this video of first a flashlight turning on at command, then after that… 2015-01-26T18:52:36Z

2. El Museo Whaley House, San Diego – California

Esta casa californiana que fue una propiedad destinada a distintas funciones, tiene una historia espeluznante que se remontan desde 1800, cuando inicialmente era una casa.

Algunas investigaciones paranormales, hechas por los Steigers dijeron a CNN que “Empezó como una casa. Luego, se convirtió en un juzgado. Después en un teatro. Luego, se llevaron a cabo ejecuciones en la horca en el patio trasero, y al final esa área, donde las personas eran ahorcadas, se volvió parte de la casa”.

Mientras hacían su investigación, Sherry Steigers, dijo que logró captar fenómenos psíquicos en vídeo, una imagen de una soga, bajando en la habitación.

“No tenía sospecha de que algo se desarrollaría y vaya sorpresa, había tantas fotos”, dijo. Lo que debería haber sido una fotografía de una de las camas, en su lugar reveló una figura fantasmal, que se estaba despertando.

En estos momentos la casa es un museo que los turistas pueden visitar, y si desean pueden participar de sus tours.

The Spirits Of The Whaley HouseRated the #1 haunted house in America by Travel Channel. Were they right? Check out more awesome videos at BuzzFeedBlue! http://bit.ly/YTbuzzfeedblue1 GET MORE BUZZFEED: http://www.buzzfeed.com http://www.buzzfeed.com/video http://www.buzzfeed.com/videoteam http://www.youtube.com/buzzfeedvideo http://www.youtube.com/buzzfeedyellow http://www.youtube.com/buzzfeedblue http://www.youtube.com/buzzfeedviolet http://www.youtube.com/buzzfeed BuzzFeedBlue Bite-size knowledge for a big world from the BuzzFeed crew. New videos posted daily! MUSIC Catacombs Licensed via Audio Network Meteor Licensed… 2017-01-13T23:00:02Z

3. Charleston y Savannah

En estas ciudades antiguas, cuando los visitantes caminan por sus suelos, caminan sobre huesos. Savannah una ciudad ubicada en Georgia está “literalmente construida sobre sus muertos”. Cuando van a levantar edificios, tienen que hacer pruebas, y sacar muestras, para ver si encuentran algún cuerpo.

En esta ciudad se encuentra el hostal 17Hundred90 Inn, inicialmente construido en los años 1800, es un sitio de gran experiencia paranormal para los turistas atraídos por la historia de la residente más famosa del mismo, Anne Powell, quien murió al caerse de una ventana, aunque se tejen otras versiones del hecho.

De otro lado en Charleston, Carolina del sur, no menos aterradora, se encuentra uno de los sitios mas escalofriantes, la Cárcel de la Ciudad Vieja, famosa por los presos que mantuvieron encerrados tras las rejas, entre ellas a la primera asesina en serie de los Estados Unidos, Lavinia Fisher.

Si visitas alguno de estos sitios, puedes reservar una habitación en el 17hundred90 Inn de Savannah, o por el contrario en Charleston puedes hacer muchos tours; teniendo las opciones del Ghost & Dungeon Walking Tour, el Ghost Hunt de Charleston y Ghosts of the Sout

Tylers Travels: Ghost Hunting in Charlestonhttp://www.midlandsconnect.com Tyler Ryan, an anchor on Good Day Columbia, the Midlands only 4 hour local morning show explores the MIdlands of South Carolina, and beyond, finding interesting people, places to visit, and hidden places that you may not even know about. If you have an idea for a Tyler's Travel, email: Travels@wach.com In this travel,… 2011-12-11T15:58:07Z

4. Lizzie Borden Bed & Breakfast, Fall River – Massachusetts



En esta casa fueron asesinados a hachazos en 1892, el padre y la madrastra de Lizzie Borden, de quien se sospecha de haber cometido este sangriento crimen. Aunque Lizzie fue absuelta de toda culpa, se convirtió en una marginada en Fall River, su ciudad natal, donde muchas personas seguían señalándola de haber cometido este horrendo crimen. Hoy en día esta casa es un Bed and Breakfast que ofrece estancias nocturnas y tours.

A Look Inside the HAUNTED LIZZIE BORDEN Bed & Breakfast230 2nd St, Fall River, MA 02721 Lizzie's story is still remembered today mostly because of the infamous rhyme: Lizzie Borden took an axe And gave her mother forty whacks When she saw what she had done She gave her father forty-one The Lizzie Borden Bed & Breakfast is where Lizzie Borden and her family… 2018-03-06T14:55:28Z

5. La casa del asesinato con hacha en Villisca – Iowa

En verano de 1912, un desconocido irrumpió en esta casa para matar con un hacha a toda una familia mientras estos dormían. Josiah y Sarah Montgomery Moore y sus hijos, Herman de 11, Katherine de 9, Boyd de 7 y Paul de 5 años al igual que las hermanas Lena e Ina Stillinger, de 12 y 8 años, que se habían quedado esa noche en la casa de Moore después asistir a la iglesia. El ejecutor de esta horrible masacre nunca fue arrestado, y todo lo sucedido en este día ha sido inspiración para la creación de películas de terror. En la actualidad, quienes visitan este hospedaje pueden poner sus nervios a prueba, realizando tours o simplemente pasando la noche como huésped de la casa.

La Casa de las Masacres (Axe Murder of Villisca)En 1912 se produjo el brutal asesinato de una familia en Villisca, Iowa, el cual quedó sin resolver. Ahora, varias décadas después, la casa donde se cometió dicho crimen se ha convertido en una exitosa atracción y tres jóvenes están dispuestos a visitarla en busca de respuestas sin saber que, tal vez, terminen descubriendo algo… 2017-08-08T21:36:26Z

6. Prisión de Alcatraz

Una de las cárceles más famosas y visitadas, ubicada en la bahía de San Francisco. Alcatraz tuvo dentro de sus rejas a personas detenidas entre 1934 y 1963, considerados los delincuentes más peligrosos del país.

En la actualidad, Alcatraz es una de las atracciones turísticas más populares de California, y tiene las historias fantasmagóricas más espeluznantes como las que ocurren en la celda 14D, una celda de aislamiento fría y oscura que se usaba para castigar y torturar psicológicamente a los reclusos, y en donde uno de ellos fue encontrado muerto después de gritar durante toda la noche diciendo que una criatura que lo quería muerto. Se afirma que en esta prisión se escuchan gritos y lamentos, así como se dice escuchar un misterioso banyo, del que se presume es tocado por el fantasma del infame preso.

LOS FANTASMAS DE LA PRISIÓN DE ALCATRAZ | VISITO ALCATRAZHoy os traigo el primer vlog de mi viaje por EEUU. Acompañadme a visitar la terrible prisión de Alcatraz, un lugar con una historia negra de crímenes, fantasmas e intentos de fuga en una pequeña isla de roca. Un abrazo desde San Francisco! Si quieres apoyarme en patreon 😀 https://www.patreon.com/solitudeofalanna MI TIENDA DE CAMISETAS! https://www.etsy.com/es/shop/SoAlannaStore?ref=seller-platform-mcnav… 2018-08-23T16:00:09Z

7. Clinton Road West Milford – Nueva Jersey

No querrás pasar solo, por este boscoso y tenebroso camino del cual se dice que esta acechado por muchos espíritus, entre los que se menciona la aparición de una de las víctimas del asesino a sueldo Richard “Iceman” Kuklinski en 1983. Así mismo en este sitio aparece el fantasma de un niño que se ahogo en el rio que pasa por debajo del puente Clinton Road, una escena que se junta con la de unos restos malogrados de lo que fuera un zoologico, para formar un paisaje escabroso, lleno de miedo donde se habla de muchas imágenes fantasmagóricas y de sucesos paranormales.

La Misteriosa Carretera Clinton (Caso Real 1983) CLINTON ROAD | elmundoDKBzaSUSCRÍBETE: http://goo.gl/jTAhUo Mi Facebook: http://goo.gl/ocxs6l Mi Twitter: http://goo.gl/ewiUw3 La Misteriosa Carretera Clinton (Caso Real 1983) | elmundoDKBza 2015-02-11T16:17:03Z

8. El barco ‘Queen Mary’, Long Beach – California

Este transatlántico atracado en Long beach, actualmente funciona como un hotel, zona de restaurantes y bares. Se dice que muchos fantasmas rondan por la cubierta de este barco, entre las que se hallan el espíritu de una mujer vestida de blanco, y la imagen fantasmal de una niña que se ahogó en la piscina del mismo. No se sabe a ciencia cierta si esto fue verídico, lo cierto es que el barco comercializa la historia a través de las excursiones fantasmales y su evento anual de Halloween Dark Harbor, ofreciendo múltiples laberintos, zonas de miedo y actividades interactivas.

Pasajes del terror en un barco fantasma | QUEEN MARY'S DARK HARBOR HALLOWEEN#darkharbor #halloween #longbeach ¿Alguna vez has imaginado cómo sería pasear por las entrañas de un barco fantasma? En Long Beach (California) se pueden hacer realidad tus pesadillas ya que el barco Queen Mary celebra el Halloween de una forma muy especial. El Queen Mary's Dark Harbor es un evento anual que dura más de 2… 2019-10-21T12:30:00Z

9. House of Death, Nueva York

La casa de la muerte, en español, está ubicada cerca del parque Washington Square. Con una fachada de piedra rojiza y de aspecto normal, es una casa supuestamente asediada por más de 20 espíritus, entre los que se cuentan los de una misteriosa mujer, un niño y un gato. Aunque las historias de fantasmas se remontan desde la década de 1930, fue solo hasta 1987 con el asesinato de un niño que se hizo conocida la casa con el nombre de House Death. La historia cuenta que un abogado, Joel Steinberg, fue contratado por la madre de una niña de 1 añoo para que este le encontrara un hogar adecuado que la adoptara, pero por el contrario Joel y su esposa fueron los que se hicieron cargo de ella de un modo ilícito. Luego esta niña tras pasar unos años de maltrato y de violación por parte del abogado, finalmente este acabó con su vida propinándole una terrible paliza. Este caso que atrajo la atención de los medios y cuyo juicio fue televisado, tejió sobre esta casa toda una historia de terror.

The House Of Death… Living Dead Paranormal..Description 2019-01-07T00:54:21Z

10. Cementerio St. Louis, Nueva Orleans

El cementerio de Saint Louis es un lugar realmente especial dentro de Nueva Orleans. Este es el más antiguo entre ellos, que data de la década de 1700. Las tumbas y las parcelas no fueron enterradas en filas y columnas precisas, lo cual da una sensación de laberinto al cementerio. Algunos afirman que el cementerio está atormentado por varios fantasmas, entre ellos la leyenda del vudú Marie Laveau y Henry Vignes, un marino cuyo casero lo engañó quitándole su tumba y cuyo espíritu ahora no tiene lugar para descansar.

Marie Laveau, fue una de las grandes reinas del vudú y tras su muerte la leyenda de esta persona creció notablemente. Cuenta la leyenda que las personas que dan tres golpes en su tumba y escriben XXX en la lápida y vuelven a dar tres golpes, pueden pedir un deseo. En la actualidad esta práctica no está permitida y su lápida se restauró ya que estaba llena de estos símbolos.

Visitando el cementerio de Saint Louis en New OrleansLas tumbas son del siglo XVIII y el siglo XIX, el cementerio se encuentra cerca del Barrio Francés, las tumbas están por encima del suelo, esto se debe a que por la condición de suelo pantanoso y que la ciudad se encuentra bajo el nivel del mar, cuando llueve en exceso el cementerio se inunda… 2019-02-03T14:46:20Z

