Lourdes Stephen se une a Telemundo: ¿Cuál es su nuevo proyecto?

La aclamada revista noticiosa “Al Rojo Vivo” le dio la bienvenida a la galardonada periodista Lourdes Stephen, quien se une a Jessica Carrillo como co-presentadora del programa de las tardes de Telemundo a partir del lunes, 22 de agosto a las 4:00 PM, Hora del Este.

Luego de una exitosa trayectoria en la TV hispana, Stephen estará al lado de Carrillo para traerle a los televidentes una hora dedicada a temas de actualidad, entretenimiento, tecnología, estilo de vida y contenido en tiempo real en la televisión lineal.

“La llegada de Lourdes Stephen a Al Rojo Vivo representa nuestro compromiso con nuestras comunidades de ofrecerle al televidente un espacio con los titulares del momento y una amplia variedad de temas informativos de la mano de dos extraordinarias mujeres que representan la mujer latina de hoy día”, comentó Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo.

“Al Rojo Vivo” es una revista noticiosa que ofrece un formato innovador resaltando el aspecto humano de cada noticia y acontecimiento, además de los temas más atrayentes y relevantes para la audiencia con un estelar equipo de colaboradores a lo largo y ancho del país.

La audiencia puede disfrutar de Al Rojo Vivo en vivo o ponerse al día a través de la aplicación Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store.

Stephen recientemente anunció su salida de Univision

A mediados del mes de julio, Lourdes Stephen sorprendió a sus fanáticos al anunciar que había decidido poner fin a su ciclo profesional en Univision.

“Hola familia hermosa, los saludo desde este bello lugar en Italia, y estoy haciéndoles este video para comunicarles algo muy importante. He decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision”, afirmó Stephen a través de un video en la plataforma de Instagram durante sus vacaciones de verano en Europa.

La periodista de origen dominicano continuó agradeciendo a todas las personas que la acompañaron durante su desempeño profesional en Univision: “Gracias por tanto, tengo el corazón rebosado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes, por los amigos que he forjado por casi dos décadas”.

Lo que debes saber sobre Lourdes Stephen

Lourdes Stephen es una periodista cuyo trabajo es sinónimo de autenticidad, veracidad y profesionalismo desde su llegada a la cadena Univisión, donde por más de 15 años cubrió una variedad de temas entrevistando a líderes mundiales, artistas, funcionarios y hasta criminales como corresponsal desde la ciudad de Nueva York.

Luego de haber sido transferida a Miami, fungió como presentadora del programa “Primer Impacto” y fue copresentadora de “El Chapo Unlimited”, un programa emitido por Facebook.

Durante sus años en la cadena, Stephen fue comentarista en español del famoso Desfile de las Rosas, co-presentadora del programa de entretenimiento “Sal y Pimienta” y conductora de “Sin Rollo”, donde discutía temas de interés actual.

Oriunda de República Dominicana, Lourdes Stephen fue galardonada con el premio Telly y se graduó con una maestría en periodismo de medios de difusión de la Universidad de Boston.