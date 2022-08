LOURDES STEPHEN llega a AL ROJO VIVO: “Toda mi carrera me estuvo preparando para este momento” [ENTREVISTA]

El reconocido programa de noticias, “Al Rojo Vivo” que nos ha acostumbrado a recibir toda la información de lo que sucede en el mundo de primera mano, y en español, le da la bienvenida a la premiada periodista dominicana Lourdes Stephen, quien se une a Jessica Carrillo como co presentadora del programa de las tardes de Telemundo a partir de hoy lunes, 22 de agosto a las 4pm/3c. Luego de una exitosa trayectoria en la TV hispana, Stephen estará al lado de Carrillo para traerle a los televidentes una hora dedicada a temas de actualidad, entretenimiento, tecnología, estilo de vida y contenido en tiempo real en la televisión lineal, las redes sociales y Telemundo.com.

Quién es Lourdes Stephen

Lourdes Stephen es una periodista cuyo trabajo es sinónimo de autenticidad, veracidad y profesionalismo desde su llegada a la cadena Univisión, donde por más de 15 años cubrió una variedad de temas entrevistando a líderes mundiales, artistas, funcionarios y hasta criminales como corresponsal desde la ciudad de Nueva York. Luego de haber sido transferida a Miami, fungió como presentadora del programa “Primer Impacto” y fue copresentadora de “El Chapo Unlimited”, un programa emitido por Facebook. Durante sus años en la cadena, fue comentarista en español del famoso Desfile de las Rosas, co presentadora del programa de entretenimiento “Sal y Pimienta” y conductora de “Sin Rollo”, donde discutía temas de interés actual. Oriunda de República Dominicana, Stephen fue galardonada con el premio Telly y se graduó con una maestría en periodismo de medios de difusión de la Universidad de Boston.

“Al Rojo Vivo” es una revista noticiosa que ofrece un formato innovador resaltando el aspecto humano de cada noticia y acontecimiento, además de los temas más atrayentes y relevantes para la audiencia con un estelar equipo de colaboradores a lo largo y ancho del país.

“Toda mi carrera me estuvo preparando para este momento” [ENTREVISTA]

Pudimos conversar con Lourdes Stephen a sólo horas de sumarse a este legendario formato noticioso y lo que pudimos percibir fue a una mujer contenta, nerviosa, emocionada y lista para asumir semejante compromiso junto a la periodista mexicana Jessica Carrillo, con quien asegura haber formado una “llave desde el día uno”, y a la que agradece su camaradería y buena actitud.

La Dominicana, no tuvo dudas en asegurar que su pasado cubriendo fuentes tan complicadas como sucesos, desastres naturales, política e incluso entrevistas a asesinos en serie, ha sido lo que le ha dado la fortaleza necesaria para sentarse en el respetado escritorio junto a Jessica Carrillo, a quien valora mucho no sólo como periodista, sino también como mujer. “Que dos mujeres estemos a cargo de la noticia en un programa como este me llena de mucho orgullo. De mucha responsabilidad”. Aseguró.

Este nuevo comienzo que podremos ver a partir de hoy lunes 22 de agosto le dará la oportunidad a Stephen de hacer gala de la responsabilidad que siempre le ha acompañado por tantos años de carrera, llevando la noticia en español a la familia hispana de Estados Unidos, con el antecedente de credibilidad que tanto le caracteriza.

No se pierdan nuestra conversación con Lourdes Stephen aquí: