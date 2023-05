“Los 50” el nuevo reality show de Telemundo [VIDEO]

Llegan emocionantes noticias para los amantes de los realities shows pues la cadena de televisión Telemundo ha anunciado el estreno de un nuevo concurso de telerealidad el cual llegará a las pantallas de los hogares hispanos muy pronto.

Luego de su gran éxito con las temporadas de “La Casa de los Famosos” y “Top Chef VIP”, Telemundo seguirá esa misma línea de contar con personajes famosos de la farándula nacional para realizar diferentes actividades, drama y por su puesto competir por una cantidad considerable de dinero, la cual asciende a $400,000 dólares.

Este es el caso del nuevo proyecto llamado “Los 50” una apuesta de Telemundo por un formato diferente y una apuesta en lo que realities respecta.

¿De qué trata “Los 50”?

🚨 Fernando Lozada, Manelyk González, "Potro" Caballero, José Rodríguez, Dania Méndez, Isa Castro y Anahí Izali formarían parte de las 50 celebridades que participarán en el nuevo reality show de Telemundo 'LOS 50'. En pocos días inicia grabaciones. #Los50 #MTVAcaShore #LCDLF3 pic.twitter.com/5mGj0i7Qvr — MUNDO SHORE (@mundo_shore) May 28, 2023

Aunque Telemundo no ha dado a conocer muchos detalles sobre este nuevo programa, si que se han revelado algunos detalles. “Los 50” hace referencia a un total de cincuenta participantes, todos famosos, los cuales ingresarán a una competencia muy parecida al “Juego del Calamar” o “Squid Game”, famosa producción de Netflix, donde varias personas con dificultadas económicas competían para llevarse el premio mayor.

“Un misterioso león y 50 famosos en un desafío nunca antes visto. Descubre por qué este juego es más de lo que parece”, anunció Telemundo en el primer video promocional.

Los 50 famosos tendrán que convivir juntos en una exótica mansión, e ir realizando poco a poco cada una de las competencias, hasta que quede un solo vencedor. De acuerdo con El Diario NY, los desafiantes tendrán que enfrentarse a una serie de juegos planteados por un maestro enmascarado, por lo cual deberán hacer alianzas y estrategias para no ser eliminados del juego.

De igual manera, según People en Español, en cada prueba o desafío, los participantes podrán ir acumulando dinero a medida que van avanzando de nivel, pero solo un jugador se llevará el premio. Además, de acuerdo con People, por primera vez, un seguidor del reality ganará parte del premio en efectivo.

Por otra parte, en la página web de Telemundo se lee: “50 habitantes son los elegidos para jugarse el todo por el todo en el nuevo desafío más audaz de la televisión hispana. Un riguroso juego que es más de lo que parece, donde un León y sus ayudantes estarán a cargo de poner a prueba sus valores, debilidades y fortalezas. ¿Estarán los famosos a la altura de las exigencias del León?”.

¿Cuándo comenzará “Los 50”?

Un misterioso león + 50 famosos llegan pronto a Telemundo en un nuevo reality show que te dejará 😱🤯 #Los50 pic.twitter.com/FMGqbmYKeU — Telemundo (@Telemundo) May 23, 2023

Aunque no se sabe la fecha exacta de estreno de esta nueva propuesta, se deduce que primero finalizará la segunda edición del programa Top Chef VIP, conducido por Carmen Villalobos. Por lo cual, se espera que “Los 50” comience en el mes de junio de 2023.

Por lo cual se recomienda estar atentos a la página web oficial y las redes sociales de Telemundo para no perderse el estreno oficial de nuevo reality show.

¿Quiénes participarán?

Todavía no se conoce exactamente quienes serán las celebridades que estarán participando en “Los 50”, si que han sonado varios nombres. Sin embargo no han sido confirmado ninguno de los nombres.

Se presume que participarán:

• Manelyk González

• Dania Méndez

• Rey Grupero

• El Potro

• La Bebeshita

• Macky González

• Rafael Nieves

• Julia Gama

• Nicole Chávez

• Anahi Izali

• Julio Ron

• Luisa Fernanda W

• Sebastian Caicedo

• Juan Pablo Llano

• Nicole Chavez

De igual manera, según El Comercio, Daniella Navarro por medio de una transmisión en vivo en cuenta de Instagram habló que ella y su novio comenzarán una nueva aventura juntos, aunque no reveló que se tratara de “Los 50”.

“Efectivamente, el señor Casano y mi persona fuimos invitados al reality show que va a empezar en la cadena Telemundo. La cadena se portó espectacular en negociación, en todo… Pero, (…) mi doctor no aprobó la parte médica (…) Mi mánager Daniel Ferrer dijo ‘está primero tu salud Daniella y no estás lista’. Me iba a arriesgar a entrar a un reality show donde no podía estar al 100″, dijo Navarro.

