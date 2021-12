¿Cuál es el valor de Lorne Michaels?: Cinco cosas que debes saber

El patrimonio neto de Lorne Michaels es de 500 millones de dólares según Celebrity Net Worth. Es el productor de televisión más conocido por crear “Saturday Night Live”.

Ha sido nombrado homenajeado en la edición número 44 de los Kennedy Center Honors. Como dijo el presidente del Kennedy Center, David M. Rubenstein, en un comunicado de prensa, “Lorne Michaels creó la ‘televisión imprescindible’ más duradera con ‘Saturday Night Live’, un programa que es a la vez espejo y musa de la vida en Estados Unidos”.

Aquí está lo que necesitas saber:

1. Michaels creó ‘Saturday Night Live’ y lo produce para NBC

Celebrity Net Worth sitúa el salario anual de Michaels en 30 millones de dólares, aunque no hay un camino claro hacia esa cifra. Quizás sea más conocido por la creación de “Saturday Night Live” y su trabajo de producción televisiva.

Según su cuenta de IMDb, a menudo trabaja con el alumno de “Saturday Night Live”. Produce en algunos de los proyectos paralelos de sus miembros del reparto actuales, como “Shrill” de Aidy Bryant, “Schmigadoon!” De Cecily Strong. y “Kenan” de Kenan Thompson.

He has also produced for “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” and “Late Night with Seth Meyers.”

2. Michaels produjo películas para Paramount y NBCUniversal

Michaels también es productor de cine. Durante años se asoció con la producción de películas de Paramount como “El mundo de Wayne”, “Tommy Boy” y “A Night at the Roxbury”, informó Celebrity Net Worth. Esa asociación terminó en abril de 2018, firmando un acuerdo de desarrollo con NBC Universal.

Según el medio, a partir de 1999, todos los contratos de los miembros del reparto incluían una cláusula que le daría a su productora, SNL Films, “la primera opción en las tres primeras películas del actor”.

3. Michaels comenzó su carrera como guionista de televisión

Tras graduarse de la Universidad de Toronto, Michaels se mudó a Los Ángeles, informó Biography.com. Algunos de sus primeros créditos en IMDb incluyen “Barris & Company”, “The Beautiful Phyllis Diller Show”, “Rowan & Martin’s Laugh-In” y “The Jim Nabors Hour”.

Según Biography.com, Michaels se unió con su compatriota Hart Pomerants en 1970 para crear “The Hart and Lorne Terrific Hour” para la Canadian Broadcasting Company. La serie duró poco, pero en 1975 fue contratado para crear un programa que reemplazara las reposiciones de “The Tonight Show”, lo que llevó a la creación del famoso programa de bocetos.

4. Michaels tiene dos propiedad es Nueva York

Michaels posee un apartamento en la ciudad y una casa en East Hampton, según Celebrity Net Worth, que citó registros fiscales.

El medio informó que su apartamento en The Brentmore tiene vistas a Central Park. El edificio cuenta con una lista repleta de estrellas de residentes, incluidos Robert De Niro, Sting y Clive Davis. Celebrity Net Worth agregó que las compensaciones de venta colocarían el valor de la propiedad de su apartamento en alrededor de $ 25 millones.

El ejecutivo de 77 años hizo construir su casa a medida en Amagansett, Nueva York, según Celebrity Net Worth. Sentado en un poco más de 3 acres, el medio escribió: “Tiene un césped enorme y está a un corto paseo por un camino privado hacia la playa”.

5. Michaels se ha casado tres veces

En su vida personal, Michaels se ha casado tres veces. Según Biography.com, estuvo casado con Rosie Schuster de 1973 a 1980 y Susan Forristal de 1984 a 1987 antes de casarse con Alice Barry.

Se casó con Barry, su ex asistente, en 1992 cuando tenía 50 años. Juntos comparten tres hijos: Sophie, Edward y Henry.

LEER MÁS: INFORME: Barcelona especula posible oferta por Sergiño Dest: ¿Se irá?