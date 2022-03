Lorenzo Méndez parece imitar a Chiquis hasta en cómo se relaja

Pocos días después de que Chiquis consiguió un gran triunfo en la naturaleza, su ex pareja Lorenzo Méndez le sigue los pasos, al trasladarse también a lugares campestres. Parece que la cantante lo está inspirando a relajarse o a imitarla. Así lo mostró en sus redes sociales en algo que puede que sea casualidad, pero que no deja de sorprender por la cercanía a publicaciones similares de su aun esposa.

Desde que Méndez y Chiquis comenzaron a salir en 2017, su relación no solo ha sido mediática, sino que se ha alimentado las máquinas de conjeturas y chismes entre los fans, con una presencia prácticamente constante en las redes sociales. Sus amores, desencuentros y reconciliaciones han sido registrados y discutidos. Gestos, miradas, atuendos, paisajes y muebles han sido evaluados e investigados, hasta el último detalle. Claro, era de esperarse que su separación fuese seguida de la misma forma.

En ese contexto, los fans o han podido dejar de notar que días después de que Chiquis publicara imágenes y un recuento de su subida al famoso Salto de Yosemite, acompañada de su actual pareja Emilio Sánchez, Méndez pusiera en sus redes fotos totalmente rodeado de verde.

Claro, las imágenes de Méndez fueron tomadas en un lugar totalmente diferente. El cantautor está de viaje en Hawaii y parece estar haciendo turismo de aventura, pues no parece haber estado ni en la playa ni en las ciudades, aunque en la geolocalizacion mostraba Honolulu, la ciudad más populosa del estado.

La frase de “busca tu paz para tu mente, y obtendrás salud para tu cuerpo” que acompaña la foto y la etiqueta de “hiking”, que en español significa senderismo indica que estaba haciendo lo mismo que Chiquis.

Otra cosa que le ha llamado la atención a sus fans es que el artista este por allá a los pocos días de haber cancelado un concierto en la ciudad californiana de Anaheim. Méndez explicó que no se presentó por problemas con los promotores, pero el incidente causó malestar entre los fans y los que no conocen bien cómo funcionan las relaciones entre los artistas y los que los contratan para dar conciertos.

Además, propició un momento desagradable con la prensa que le esperaba en el The Grand Anaheim, el lugar donde iba a cantar. El artista intentó esquivar a los periodistas de tal manera, que se terminó creando una guerra de empujones y gritos.

Eventualmente, Méndez declaró que “Lamentablemente, me siento usado una vez más. No quieren pagarnos. No quieren que la banda se suba, no dejaron hacer soundcheck. No entiendo lo que está pasando”. Luego, uno de sus portavoces explicó que los empresarios, supuestamente asociados con Marilyn Odessa, la hija de la cantante Marisela.

Luego, el artista de desahogó en las redes sociales.

En pocas palabras, nadie más que Lorenzo Méndez se merecía y hasta necesitaba un descanso al aire libre y rodeado de paisajes hermosos.

Méndez ha recibido muchísimo apoyo de sus fans, que le han celebrado el paseo, el viaje a Hawaii y el que esté en contacto con la naturaleza, algo que siempre hace bien.