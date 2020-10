Lorenzo Méndez intentó suicidarse: ¿Cree que Chiquis Rivera le fue infiel?

Tras correr como pólvora hace unos días el video en el que se apreciaba a Chiquis Rivera besándose con el empresario de restaurantes Mr. Tempo, Lorenzo Méndez abrió su corazón y reveló que ha pasado por momentos tan difíciles que incluso ha llegado a pensar en quitarse la vida.

Así lo dijo abiertamente el cantante, en entrevista con el programa de televisión El Gordo y la Flaca, donde aseguró que ha pasado en su vida por duros momentos y que ahora siente que se le fue la luz que había significado la hija de la fallecida Jenni Rivera.

“Pasé muy momentos muy oscuros de (pensar en el) suicidio, de cosas muy oscuras, depresión, ansiedad, rencor, odio, ira, hacia cosas que estaban pasando en mi vida, en mi carrera…”, comentó el joven, visiblemente adolorido.

“Fue años atrás que todo se estaba derrumbando, empezó todo cuando falleció mi papá, cosas de mi negocio, cosas de mi carrera, cosas legales, la cosas con mi ex… y tener que estar metido ¡Era todo, todo, todo! ¿Cómo, qué está pasando? (…) Si no fuera por ella, no sé donde estaría, no podía, me estaba ahogando. Ella estuvo ahí por mí y estaré agradecido por siempre con ella, por eso, porque ella fue mi luz. Ha sido mi luz siempre”, agregó.

Entre lágrimas, Lorenzo Méndez confiesa que su hija extraña mucho a Chiquis | GYFEn la segunda parte de la entrevista exclusiva que Lorenzo dio a El Gordo y La Flaca, el cantante se quebró al confesar que su hija Victoria, de 10 años, tenía un lazo muy fuerte con Chiquis y pidió que su aún esposa cumpla con una promesa que le hizo a la niña. Por otra… 2020-10-28T00:00:01Z

Al ser interrogado sobre si cree que su esposa le fue infiel con el empresario antes de que se separaran, Lorenzo dijo: “no sé”, dejando una duda en el ambiente y luego agregando que no cree.

Luego reveló que antes de ver las imagenes de Suelta la Sopa dejando ver que Chiquis ya estaba “de amores” con otro hombre, la cuestionó directamente sobre los rumores de que entre ella y Mr. Tempo había algo, pero lo negó.

Aquí puedes ver la entrevista con Lorenzo Mendez.

Nuestros conductores se ven afligidos luego de escuchar la versión de #LorenzoMéndez. 😔 https://t.co/vTllfh6B3B — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) October 28, 2020

“Le pregunté a ella, dijo que no, que (era cosa de) los medios, que no era cierto, que los medios estaban inventando”, agregó el músico.

El intérprete dijo además que ha estado llorando mucho e incluso gritando su tristeza, pero siente que eso lo ha ayudado a sanar poco a poco.

Lorenzo Méndez revelará a El Gordo y La Flaca por qué se separa de Chiquis Rivera | GYFTanya Charry platicó en exclusiva con el aún esposo de Chiquis Rivera y será el lunes cuando presente los detalles de esta conversación. La periodista asegura que Lorenzo Méndez abrió su corazón para nuestro show y que dará su versión de lo sucedido con la cantante, así como de qué fue lo que los orilló… 2020-10-24T01:15:00Z

Y al ser interrogado sobre el sentimiento que guarda ahora por Chiquis, dijo que la ama tanto como antes y hasta le deseó lo mejor.

Lorenzo Méndez confiesa que entró a rehabilitación por ver feliz a Chiquis Rivera | GYFAunque había preferido callar sobre el tema, Lorenzo Méndez se sinceró al contar que fue en junio de este año que tomó la decisión de ingresar a rehabilitación para superar sus problemas de adicción, como una forma de salvar su matrimonio. Sin embargo, el cantante asegura que los problemas regresaron al poco tiempo y que… 2020-10-26T23:42:33Z

“No la juzgo, quiero que sea feliz, sea con la persona que sea, o sola, quiero que sea feliz, porque esa ha sido mi obsesión: que ella sea feliz, es un excelente ser humano y (quiero que sea feliz) conmigo o sin mí”, concluyó.



