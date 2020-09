Lorenzo Méndez inconsolable tras separación de Chiquis

Los seguidores de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez todavía no pueden salir de su asombro tras la rotunda separación de esta famosa pareja, que hace muy poco tenia a todos felices por su reconciliación, y luego de haber pasado juntos la cuarentena se creía que esta vez sí iba a ser para siempre.

Hasta el momento ninguno de las dos famosas estrellas han manifestado cual fue el detonador final que hizo que se tomara la decisión de separarse definitivamente.

Sin embargo, Lorenzo Méndez no ha ocultado su profunda tristeza por la ruptura, y a través de su cuenta de Instagram, ha dejado ver lo mal que se siente y en su más reciente publicación envió un mensaje apoyándose en el Todo Poderoso.

“🌗 Dios Guíame…. soy de ti😭❤️”, escribió el cantante con diferentes emoticones entre los que se puede apreciar uno llorando desconsoladamente, además de una imagen de él con la cara levantada al cielo, como implorando a gritos, ayuda.

Casi inmediatamente después de que Chiquis confirmará la separación definitiva de una relación de cuatro años, Méndez dejó ver, por medio de las redes sociales, un video donde se encontraba con sus músicos y con todo el sentimiento profundo lleno de desamor que salía a flor de piel, desde el fondo de su corazón, cantó la canción “La Barca”, del compositor mexicano Roberto Cantoral.

El mismo intérprete había confesado en entrevista para “Venga la alegría” que la relación no venían bien y en esa ocasión manifestó: “Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales… todo siempre fue con madurez” y agregó: “Le dije ‘déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo, no puedo darte el amor que te mereces’”.

“Nunca se habló de divorcio, (se habló de) espacio, tiempo, separación. Fueron seis semanitas, pero siempre estuvimos en comunicaciones, somos mejores amigos. Chiquis entendió dónde estaba mentalmente con mi vida y mi situación”, declaró Méndez en ese entonces.

Mientras Lorenzo muestra su inmensa tristeza la intérprete de “Lo que la vida me enseñó”, no se ha reportado al respecto y se ha mostrado bien calladita, después de que confirmará la ruptura definitiva, trabajando en su música, tanto así que el pasado viernes se unió en concierto con los otros dos grandes de su familia, su tío Lupillo Rivera y su abuelo Don Pedro Rivera, evento especial y único que se pasó en vivo por Facebook resultando todo un éxito.

Ajeno a todo, Lorenzo ha recibido mucho apoyo de sus fieles seguidores. “Mucha fuerza, Lorenzo, Dios está siempre a su lado y todos los que los queremos estamos orando muchísimo por ustedes, todo va a estar bien. Ese amor tan bonito no se va a terminar nunca. Un fuerte abrazo con todo mi cariño”, es uno de los tantos mensajes que le enviaron al cantante.

