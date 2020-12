¿Cómo llamar a Santa Claus 2020?

Ya casi llega la Navidad. Si quieres llamar a Santa Claus y estás en los Estados Unidos, tenemos todos sus números de teléfono para que puedas comunicarte con el Polo Norte de manera rápida y fácil. También tenemos opciones si prefiere recibir una llamada telefónica de Santa Claus. A continuación, le indicamos cómo llamar a Santa Claus y su número de teléfono para la Navidad en este año 2020.

Santa Claus tiene varios números de línea directa para comunicarse con él en la Navidad 2020

Para la Navidad este 2020, Santa tiene varios números a los que puede llamar y escuchar un mensaje de él. Actualmente recibe miles (o incluso millones) de llamadas, así que si un número no funciona, pruebe con una opción diferente.

Primero, pruebe con uno de sus números de teléfono más populares el (951) 262-3062. Es probable que reciba un mensaje de voz de Santa ya que está muy ocupado en esta época del año y te dirá algo como: “¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad!” cuando comienza el saludo. Puede dejar sus deseos y regalo de Navidad después del tono.

El número de teléfono de NORAD mientras siguen a Santa en Nochebuena es 1-877-HI-NORAD.

Según el sitio web FreeConferenceCall, otra línea directa para llamar a Santa este año es 605-313-4000.

También hay otros números a los que puede llamar si se comunica desde un país o zona horaria diferente. Todos se enumeran aquí si hace clic en “Ver lista de números de Papá Noel” debajo del número principal. También enumeramos los números de teléfono de la línea directa de Papá Noel para otras partes del mundo fuera de los Estados Unidos, como lo comparte Free Conference Call, a continuación.

Recuerda: solo llama al número de tu país. El idioma en el que se realizará la llamada aparece después del número de teléfono.

• Estados Unidos: 605-313-4000 o (951) 262-3062

• Estados Unidos (español): 605-313-4001

• Australia +61 (0) 2 6194 9939 Inglés

• Dinamarca +45 78 77 20 43 danés

• Finlandia +358 (0) 9 42721266 finlandés

• Francia +33 (0) 7 55 50 01 93 Francés

• Alemania +49 (0) 22 198203402 Alemán

• Indonesia +62 213 970-5910 Inglés

• Indonesia +62213970-6139 Holandés

• Indonesia +62 213 970-6196 Francés

• Irlanda +353 (0) 14372290 Inglés

• Kenia +254 207904342 Inglés

• Noruega +47 21 93 06 29 Noruego

• Suecia +46 (0) 7019400 10 sueco

• Suiza +41 (0) 44551 99 80 Alemán

• Ucrania +380 (0) 89323 9911 Ucraniano

• Reino Unido +44 (0) 330606 0547 Inglés

La línea directa de Santa también proporciona números de teléfono a los que puede llamar. Uno de los números de teléfono que funciona para este servicio es el 512-904-7499. Sin embargo, este servicio también señala que, aunque son gratuitos, los mensajes de voz pueden usarse para marketing o promoción, y las grabaciones pueden hacerse públicas.

También puede llamar a Santa desde Google Home o Alexa. En Google Home, di “Ok Google, llama a Santa”. En Amazon Echo, prueba “Alexa, habla con Santa Claus”.

Recibe una llamada de Santa

En iOS, puedes recibir un mensaje de Santa aquí. Esta aplicación tiene una calificación de 4.8 de 5 estrellas. Elija entre tres videos cortos personalizados. También puedes enviarle un mensaje de texto a Santa.

Google Play tiene una aplicación “Llamada personalizada de Santa” aquí. La aplicación tiene excelentes críticas en línea y, en general, está clasificada con 4 estrellas de 5.

El paquete de Santa también ofrece videollamadas.

También puede probar con ChristmasDialer.com para recibir una llamada de Santa. Todo lo que necesita hacer es ingresar su número de teléfono y recibirá un mensaje de Santa o de un Elfo. Se incluyen ejemplos de sus mensajes para que pueda elegir qué tipo de mensaje le gustaría recibir (o que un ser querido reciba). Un ejemplo del mensaje “Sea bueno” dice: “He oído que ha estado intentando ser bueno, pero a veces te metes en un pequeño lío. Haga todo lo posible por hacer lo correcto para que pueda traerles algo muy especial para Navidad. La víspera de Navidad volaré desde el Polo Norte hasta tu sala de estar. A mis renos siempre les da hambre, así que espero que recuerden ponerles una zanahoria o dos. ¡Recuerda ser bueno! ¡Feliz Navidad querida!

