Lisa Marie Presley conservó el cuerpo de su hijo muerto dos meses

Según The New York Post, Lisa Marie Presley conservó el cuerpo de su hijo fallecido, Ben, en un dormitorio de su casa durante dos meses.

La revelación se produjo en su nuevo libro póstumo, “From Here to the Great Unknown: A Memoir”, publicado el 8 de octubre y disponible en Amazon.com.

La hija de Presley, Riley Keough, terminó el libro, basándose en grabaciones que hizo su madre antes de su muerte en enero, según la página del libro en Amazon.com.

Según el Post, después de que el hijo de Presley, Benjamin Keough, muriera por suicidio en 2020, ella tuvo problemas para “dejarlo ir”, literalmente.

“Mi casa tiene un dormitorio separado en forma de casita y mantuve a Ben Ben allí durante dos meses. No existe ninguna ley en el estado de California que obligue a enterrar a alguien de inmediato”, escribió Presley en su libro, según el Post. Antes de su muerte, Presley escribió en Instagram sobre su dolor por el fallecimiento de su hijo.

El libro dice que Lisa Marie Presley mantuvo el cuerpo de su hijo a 55 grados

Según el Post, Presley escribió en el libro: “Me sentí muy afortunada de que hubiera una manera de poder seguir criándolo, retrasarlo un poco más para poder aceptar su entierro”, y señaló que la habitación se mantenía a una temperatura de 55 grados.

Presley estaba dividida entre enterrar a su hijo en Graceland o en Hawai, informó el Post.

En el libro, la hija de Presley, Riley Keough, escribió que ella y su madre le pidieron a un tatuador que viniera a ver los tatuajes en el cuerpo de Ben para poder conseguir unos iguales después de que muriera.

“Lisa Marie Presley acababa de pedirle a este pobre hombre que mirara el cuerpo de su hijo muerto, que estaba justo al lado nuestro en las casitas”, escribió Riley Keough en el libro, según el Post.

“He tenido una vida extremadamente absurda, pero este momento está entre los cinco primeros”, agregó, informó el Post.

Riley Keough escribió que finalmente le dijo a Lisa Marie Presley que quedarse con el cuerpo de Ben era una “locura”

Finalmente, Riley Keough le dijo a su madre que la situación se estaba saliendo de control, según el libro, tal como lo describe The Post.

“Chicos”, parecía decir, “esto se está volviendo extraño”, escribió Keough sobre su hermano, contó el Post.

“Incluso mi madre dijo que podía sentirlo hablándole, diciendo: ‘Esto es una locura, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué [improperio]’”.

Sin embargo, Keough señaló en el libro que creía que Presley necesitaba tiempo para “tener tiempo suficiente para despedirse de él, de la misma manera que lo había hecho con su padre”, informó el Post, y agregó que Presley finalmente optó por enterrar a Ben en Graceland.

Lisa Marie Presley murió en enero de una obstrucción del intestino delgado, según Reuters.

“En 2022, Lisa Marie Presley le pidió a su hija que la ayudara a terminar finalmente sus memorias de larga gestación”, se lee en la página del libro en Amazon. “Un mes después, Lisa Marie estaba muerta, y el mundo nunca conocería su historia en sus propias palabras, nunca conocería a la mujer apasionada, alegre, cariñosa y complicada que Riley amaba y ahora lloraba”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos