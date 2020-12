¿Cuándo sale a la venta la línea de maquillaje “Mia” de Anahí?

Los fans de la ex RBD están ansiosos de saber cuándo es el gran lanzamiento de la línea de maquillaje de Anahí. Así es, la ex RBD está a punto de lanzar su primera línea de maquillaje, con la cual le honra un especial homenaje a su popular personaje Mia Colucci en la novela Rebelde. Aunque han pasado mas de 16 años desde que conocimos a Mia Colucci en la pantalla chica, muchos la recuerdan. Por lo visto, la chica de Elite Way School vive en el corazón de Anahí, porque escogió el nombre de Mia para su primera paleta de sombras que contiene colores brillantes, rosados y vinos. “En qué tienda las podremos adquirir? ¿Cuándo saldrán a la venta? 🥰😍❤️” pregunta Erika Díaz en la página oficial de An Makeup, donde hicieron el gran anunció de la línea de maquillaje de Anahí.

¿Cuándo sale a la venta la paleta de maquillaje de Anahí?



En la misma página An Makeup 1111 dice que la paleta Mia, tu [maquillaje] esencial de todos los días saldrá en diciembre 2020. No dice la fecha especifica pero esperamos que sea antes de las fiestas navideñas. Así sus fans podrán estrenar nuevo maquillaje para las fiestas de diciembre. Nosotros actualizaremos la nota cuando tengamos la fecha oficial del lanzamiento de Mia Palette.

Lo cierto es que Mia Palette tiene 24 colores para escoger para que “te conviertas en tu sueños”, tal como el mensaje que escribió Anahí, junto al gran anuncio el 14 de diciembre. Además Mia Palette viene con colores explosivos como brillos, colores pasteles, rosados, vinos, blanco y negro.

Así que prepara esa carita para maquillarlo con Mia Palette. Si quieres estar al día con las noticias del nuevo maquillaje de Anahí, puedes entrar a su página oficial de Facebook An Makeup 1111. Y la cuenta de Instagram de An Makeup 1111 tiene 37 mil seguidores. Se espera que la venta del maquillaje sea virtual pero hasta ahora no se sabe por el sitio web que estará Mia Palette a la venta.

No olvides de regresar a está página para el anuncio de la fecha completa de estreno de la línea de maquillaje de Anahí.

Cabe mencionar que el próximo 26 de diciembre, Anahí y sus compañeros de Rebelde – Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann- realizarán el gran reencuentro de RBD. El show musical que lleva por nombre “Ser o Parecer” será transmitido de manera virtual y todos los fanáticos que deseen presenciarlo pueden adquirir los boletos a través del sitio web oficial del proyecto. Al entrar aquí podrás comprar boletos para el gran reencuentro de RBD. Desafortunadamente Dulce María y Alfonso “Poncho” Herrera no formarán parte del reencuentro.

Anahí debutó como empresaria en 2012, cuando lanzó su línea de zapatos Aviesta. El lanzamiento de su línea de calzado se vendió a través de la tienda virtual de Aviesta.”Rompimos récord de ventas en los primeros tres meses, por eso es que ahora vamos a abrir más mercados, Estados Unidos y Brasil, y espero llegar a todo el mundo. Quiero darle las gracias a mis invitados especiales, porque es gente súper importante, a quienes admiramos todos mucho, gracias los quiero mucho, hoy es una fiesta de todos ustedes, de mis amigos y de quienes más han creído en mí, hay que pasarla muy bien”, comentó la ex RBD a Quién, en 2012.