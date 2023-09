¿Quién es Lili Melgar, a quien Shakira le dedicó su nueva canción ‘El Jefe’?

Shakira apuntó un dardo más a su ex pareja sentimental, el exfutbolista Gerard Piqué, al lanzar su nueva canción titulada “El Jefe” que está pegando fuertemente en las listas musicales, y que tiene que ver con el trato que el jugador catalán tenía hacia la niñera de sus hijos, Lily Melgar una mujer de ascendencia hispanoamericana.

“Lilly Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, dice la colombiana en un momento de la melodía en referencia a la que fue niñera de sus hijos Milán y Sasha a la que el exfutbolista despidió después de que Melgar descubriera que Piqué estaba siendo infiel a la cantante, según El Periodico.

¿Quién es Lili Melgar? En la Canción #ElJefe, #Shakira nombra a #LiliMelgar la niñera. #Pique la corrió sin indemnización cuando esta le contó a #Shakira que la estaba engañando. Shakira la recontrato pagó la indemnización. Se informa que Shakira le dio un millón de dólares… pic.twitter.com/f0wDKMxOiw — MÁS FARÁNDULA NEWS | 𝕏 (@MasFarandulaOf) September 21, 2023

Con el tema musical la barranquillera y la banda mexicana Fuerza Regida, abordaron la situación triste de los inmigrantes que abandonan sus países de origen para encontrar un mejor futuro a expensas del abuso y del maltrato de sus jefes. En el video musical, el lenguaje corporal de la colombiana y los mexicanos, también hace alusión a algo que los hispanos hacen cuando se refieren a “los tacaños”, y es tocarse el codo, que es la sátira de Shakira hacia el padre de sus hijos.

Pero, ¿quién es Lily Melgar?

A pesar de todo, ella sigue trabajando con SHAKIRA.

TE AMO MAMÁ 🫶🏼 #lilimelgar #boliviana 🇧🇴❤️‍🔥 pic.twitter.com/kUQHbwY6gZ — Dariana Melgar (@darianamelgar14) September 21, 2023

Lily Melgar es una mujer nacida en Bolivia, quien fue la niñera de Sasha y Milán, hijos del ex jugador del FC Barcelona, durante todos los años que la familia vivió en Barcelona.

Las cosas para Melgar cambiaron radicalmente, cuando descubrió que Piqué le estaba siendo infiel a Shakira con Clara Chía, pues el ex barça se puso a la defensiva con ella al darse cuenta de que había abierto su boca, optando por despedirla.

Pero eso no fue todo, Piqué la botó de su trabajo sin pagarle un peso de indemnización, que es precisamente la parte que aborda la letra de la última estrofa de la canción. “Lilly Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

De acuerdo con Blu Radio, en menos de 24 horas ‘El jefe’ lleva ya más de 11 millones de visualizaciones en Youtube, y medios de comunicación señalan que la boliviana habría ganado con la canción un millón de dólares por ser parte de su video musical.

Informa el portal Women, que la historia no acaba ahí, porque Shakira, una vez instalada en Miami, Florida, contactó de nuevo a la niñera para contratar una vez más sus servicios, ampliados esta vez a otras actividades fuera de ser niñera, una circunstancia que utilizó Pique para decir que Lily no tenía derecho a indemnización pues seguía trabajando para su ex, según La Nación.

“Inmediatamente después de que Piqué fue delatado, despidió injustificadamente a Lili sin pagarle indemnización y amenazándola para no tomar acciones legales”, relató uno de los “hilos” de la cuenta de X @ThePopStage, que ha sido muy comentado en la comunidad virtual.

“En cuanto Shakira se enteró de que no había recibido pago, contactó a Lili para darle todo el dinero correspondiente por los años que había cuidado a Milán y Sasha. Y desde que Shakira regresó a Miami, han mantenido una relación cercana de amistad”, complementó el usuario en X.

Cuando Shakira comenzó a viajar por compromisos profesionales en 2021-2022, Lili se percató de que alguien se comía la comida de Shakira mientras ella no estaba. Lili alertó a Shakira y ambas utilizaron los botes de mermelada para comprobarlo ⬇️ pic.twitter.com/b98KKjzpol — Brunito (@ThePopStage) September 21, 2023

Mientras que su hija escribió en sus redes: “A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. Te amo mamá”, aseguraba en redes Dariana,una de las hijas de Lili Melgar.

Letra de ‘El Jefe’ canción de Shakira

En el nuevo tema "El Jefe" de @shakira con Fuerza Regida , la colombiana dice al final: "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, en referencia a la ex nana de los hijos de la cantante en España y quien se dice fue quien le contó a Shakira sobre las… pic.twitter.com/lRTvSuPt5l — Molusco (@Moluskein) September 21, 2023

“Siete y media ha sonado la alarma,

yo con ganas de estar en la cama,

pero no se puede, llevo a los niños a las nueve.

El mismo café, la misma cocina, lo mismo

de siempre, la misma rutina. Otro día de

mierda. Otro día en la oficina.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien,

yo llego caminando y él en Mercedes Benz.

Me tiene de recluta, el muy hijo de puta.

Tas’ soñando con irte del barrio.

Tienes todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario.

Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura.

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura.

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura.

Que ironía que locura. Esto si es una tortura.

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura,

pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien,

yo llego caminando y él en Mercedes Benz.

Me tiene de recluta, el muy hijo de puta.

Tas’ soñando con irte del barrio.

Tienes todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario.

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien.

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz.

Te tiene de recluta, el muy hijo de p…

Toy’ soñando con irme del barrio.

Tengo todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario.

Lili Melgar, para ti esta canción,

que no te pagaron la indemnización”.

Escucha la nueva canción de Shakira con Fuerza Regida, ‘El Jefe’, a continuación:

LEER MÁS: Hombre destrozó puesto de frutas de hispano en Tennessee [VIDEO]