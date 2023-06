¿Lili Estefan ya no está soltera? [VIDEO]

La queridísima Liliana del Carmen Estefan García o mejor conocida como Lili Estefan, quien ha estado frente a las pantallas del famosos programa de televisión de Univisión “El gordo y la flaca” ha dejado a más de uno de sus seguidores y fieles televidentes sorprendidos, luego de que revelara detalles sobre su vida amorosa. Puede ver el video a lo largo de este artículo.

¿En que andará Lili Estefan en cuestión de amores? Pues bien, hace tan solo un día, la presentadora cubanoestadounidense de 56 años de edad, fue preguntada por su colega Tanya Charry sobre su vida sentimental, luego de un reportaje realizado por la misma Charry, sobre los rumores de una posible relación entre la colombiana Shakira y el piloto de formula 1, Lewis Hamilton.

View this post on Instagram

En medio de las especulaciones sobre el amor, la que terminó llevándose todo el protagonismo no fue Shakira, sino su amiga Lili Estefan, quien dejó a todos boquiabiertos, pues la sobrina de Emilio Estefan, según sus declaraciones y risas algo nerviosas, habría reconocido que ya no se encuentra soltera y alguien se ha robado su corazón.

La hermosa rubia de ojos verde se separó legalmente en el 2020 de Lorenzo Luaces, quien es el padre de sus dos hijos Lina Teresa y Lorenzo Jr., y ahora ya habría encontrado con quien volver a creer en el amor, algo que dejó sorprendido también a su compañera de set, Celinés Toribio.

Durante el video publicado en las redes sociales de “El gordo y la flaca”, se puede ver a Charry desde otra locación, hablando de la posible relación entre Hamilton y Shakira. Mientras, Lili, de vestido largo, está en el set.

Estefan, amiga de Shakira, dijo que Hamilton podría ser un buen hombre para la cantante. “Yo creo sí que es un hombre que en este momento para Shakira… Creo que a lo mejor es lo que necesita Shakira, todo rápido…Yo creo que Shakira la pasaría bien por un tiempo, no sé si sería el definitivo, pero sí la pasaría bien”, comentó la conductora.

Y agregó, ante una posible boda entre ambos (Shakira y Hamilton):

“Te lo digo yo, 25 casada, tres de novia y después dos divorciándome. No. Lo mínimo que uno quiere es eso. “Todo el mundo te lo desea y yo entiendo que todo el mundo me pide ay Lili… pero I´m late (voy tarde), pero no después de tantos años”.