[VIDEO] Lili Estefan habla como nunca antes de su doloroso divorcio

View this post on Instagram

Las tres mosqueteras!!! Ya llegó, ya sale nuestro primer episodio Miércoles Octubre 7!!! Promoviendo @redtabletalkestefans @facebookwatch en una visita súper especial al estudio de @elgordoylaflaca Gracias familia, que emoción tenerlas en mi segunda casa @univision 🥰🙌😘😘😘😘