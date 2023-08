Murió a los 14 años la famosa rapera Lil Tay

La influencer de las redes sociales Lil Tay murió repentinamente a los 14 años, y su hermano también murió, confirmó su familia en una publicación de Instagram el 9 de agosto de 2023.

El verdadero nombre de Lil Tay es Claire Hope.

“Es con gran pesar que compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra querida Claire. No tenemos palabras para expresar la pérdida insoportable y el dolor indescriptible”, escribió la familia en la publicación. “La muerte de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor”.

La familia no reveló la causa de la muerte de Lil Tay o su hermano, ni la publicación nombró al hermano.

El nombre de su medio hermano era Jason Tian, y había acusado a su padre de abuso y negligencia en una página de GoFundMe en 2021.

Según Daily Mail, un usuario de las redes sociales llamado Jesse Ryan escribió: “Como alguien que estuvo en la escena, puedo confirmar que ambos estaban juntos cuando pasaron. Por colisión de vehículos. El hermano conducía. Los funcionarios locales especulan que la causa es “enviar mensajes de texto y conducir”. Los otros ocupantes del vehículo estaban bien con heridas leves”.

Daily Mail identificó a su hermano fallecido como Tian, de 21 años, y dijo que el padre de Lil Tay se negó a comentar.

Según The Cut, que describe el atractivo de marketing de Lil Tay en 2019: “Su cocina es más grande que toda tu sala de estar. Lleva cinturones de Gucci en el pecho como fajas y cinturones de Louis Vuitton alrededor de la cintura. Se la ve casi exclusivamente sosteniendo una pila de dinero en efectivo”.

Lil Tay tenía más de tres millones de seguidores en Instagram y 220.000 seguidores en YouTube.

Esto es lo que necesita saber:

La familia no indicó la causa de la muerte y escribió que las muertes de Lil Tay y su hermano estaban “todavía bajo investigación”

Según la familia, no se esperaba la muerte de Lil Tay.

“Este resultado fue completamente inesperado y nos ha dejado a todos conmocionados”, dice el comunicado de la familia.

“La muerte de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor. Durante este tiempo de inmenso dolor, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida abrumadora, ya que las circunstancias que rodearon la muerte de Claire y su hermano aún están bajo investigación. Claire permanecerá para siempre en nuestros corazones, su ausencia dejará un vacío irremplazable que será sentido por todos los que la conocieron y amaron”.

A pesar de su gran audiencia, su última publicación en Instagram fue en 2018, cuando escribió:

X realmente me cambiaste ❤️ estuviste ahí para mí cuando todos querían que fallara, estuviste ahí para darme consejos, estuviste ahí. Como figura paterna, cuando no tengo uno, estuviste aquí, haciéndome FaceTime y llamándome durante horas cuando estoy deprimido, hace 3 horas anunciaste el evento de caridad que íbamos a realizar, teníamos todo listo, yo No puedo creer esto, el mal en el mundo, esto no es un adiós.

Te amo hermano ❤️💔😔😢❤️

Esa fue una publicación sobre el rapero XXXTentacion.

Aunque no está claro dónde murió, ya que había vivido en Los Ángeles en algún momento, Heavy revisó la base de datos del forense del condado de Los Ángeles en busca de Lil Tay y su hermano, pero no encontró ningún registro. Heavy también hizo una solicitud a la oficina forense de Columbia Británica para ver si las muertes ocurrieron en esa jurisdicción. Heavy también contactó a la policía de Vancouver para ver si están investigando las muertes.

“No hemos recibido ningún informe de su muerte aquí en el Departamento de Policía de Vancouver. A partir de ahora, no estamos al tanto y no estamos investigando”, dijo a Heavy en un correo electrónico la agente Tania Visintin, oficial de relaciones con los medios de la policía de Vancouver. De su hermano, Visintin agregó: “Sí, no estamos al tanto y no estamos investigando”.

Sin embargo, cuando fue contactado por DailyMail.com, el ex gerente de Lil Tay, Harry Tsang, dijo que había “estado en comunicación con personas que tienen un conocimiento íntimo de la situación de la familia”, pero que no podía “confirmar o descartar definitivamente” que Lil Tay y Tian están muertos.

“Dadas las complejidades de las circunstancias actuales, estoy en un punto en el que no puedo confirmar o descartar definitivamente la legitimidad de la declaración emitida por la familia”, dijo a Daily Mail.

“Esta situación exige una consideración cautelosa y respeto por las sensibilidades involucradas”, agregó.

El hermano de Lil Tay, Jason Tian, quien acusó al padre de Lil Tay de abuso, fue acusado de orquestar su carrera

Según The Sun, Lil Tay se volvió viral con videos de rap “llenos de blasfemias” en 2017, pero luego desapareció del ojo público antes de volver a acusar a su padre de abuso.

Según Dexerto, solo tenía nueve años cuando apareció por primera vez en el escenario público.

Su hermano, Jason Tian, fue acusado de inventar su personaje de rap después de no haberlo logrado como artista musical, informó The Sun.

En 2021, Tian creó una página de GoFundMe para recaudar dinero para Lil Tay que acusó a su padre de abuso. Decía:

Lil Tay luchará por su vida, su futuro y su libertad a partir del 23 de abril de 2021. Tay necesita desesperadamente fondos para apoyar su lucha contra su padre abusivo, como resultado de esta situación ha estado en un estado de depresión. TODOS LOS FONDOS recaudados a través de este GoFundMe se destinarán a los honorarios legales de Tay para darle la oportunidad de pelear en la corte para salvarla de una vida de abuso… Hacia su futuro y su libertad. A partir del 23 de abril de 2021, Tay será juzgada en la Corte Suprema de Columbia Británica de Canadá contra su padre ausente Chris Hope, quien junto con su esposa Hanee Hope (anteriormente conocida como Richanee Alcover), abusaron física y mentalmente de ella. Chris Hope está luchando por obtener el control permanente de su carrera y su custodia.

La página continuó: “A partir del 23 de abril de 2021, Tay estará en juicio en la Corte Suprema de Columbia Británica de Canadá contra su padre ausente Chris Hope, quien junto con su esposa Hanee Hope (anteriormente conocida como Richanee Alcover), tenía física y mentalmente abusó de ella Chris Hope está luchando para obtener el control permanente de su carrera y su custodia”.

La página de GoFundMe también hizo estas acusaciones sobre el padre de Lil Tay:

Mi hermana Tay ha estado en silencio en las redes sociales durante los últimos 3 años porque su padre ausente (Chris Hope) le entregó a mi madre una orden judicial exigiendo control sobre el dinero, la carrera y la custodia de Tay, y como resultado, la corte ordenó que mi hermana tuvo que regresar a Vancouver, Canadá. También solicitó a través de una orden judicial que se le impida hablar sobre la verdad. Desde entonces le ha robado millones de dólares a mi hermana y se ha apoderado de todos sus fondos. Ha firmado acuerdos millonarios y se ha llevado todo el dinero de Tay. Ha gastado millones en comprarse a sí mismo y a su esposa (Hanee Hope) una nueva mansión, una lancha rápida, buenos coches, viajes a spas, salones de belleza, restaurantes elegantes, viajes a Egipto. , Dubái, México, Filipinas, Hawái, Reino Unido, París, ropa de diseñador y joyas/relojes de pies a cabeza, han vivido un estilo de vida lujoso durante los últimos 3 años con el dinero de Tay.

La publicación extremadamente larga también contenía fotos de Lil Tay con la cara magullada y almuerzos que Tian escribió que le dieron.

El padre de Lil Tay, un abogado de Vancouver llamado Chris Hope, se defendió en un artículo de 2019 en The Cut. Dijo que tenía la custodia compartida y se preocupó por la dirección de la carrera de su hija, por lo que obtuvo una orden judicial para traerla de regreso a Canadá desde Los Ángeles, lo que la molestó. También le dijo a The Cut que fue intimidado en línea después de las acusaciones y que se enteró de sus videos de rap de su escuela.

Según su página de LinkedIn, Chris Hope es abogado, autor y piloto comercial de helicópteros.

En 2018, Chris Hope le dijo a Hollywood Life sobre las acusaciones:

Mi hija está herida y está enfadada. Lamento no haber podido evitar que le sucedieran todas las cosas negativas. Estoy desconsolada por lo que ha pasado, no solo a ella, sino también a mis demás familiares, por hechos pasados y ahora, por las mentiras y el acoso que se publicaron en Instagram. No sé si el Instagram fue pirateado o no; todo lo que sé es que la persona o personas que controlan Instagram hicieron cosas que son delitos en Canadá y en California, y veremos qué sucede con eso.

Chris Hope recibió la custodia total de Lil Tay por un juez en Canadá, según Paper Magazine.

