La familia de Liam Payne está devastada tras su muerte

La familia de Liam Payne incluye a su padre, Geoff, y a su madre, Karen Payne, dos hermanas mayores y un hijo pequeño.

La publicación más reciente de su padre en Instagram animó a los fans a que le dieran “me gusta” a una foto si “les encanta mi hijo”. Su madre y una de sus hermanas también son activas en Instagram.

Los miembros de la familia publicaban con frecuencia sobre Liam Payne en sus páginas de Instagram. Payne, de la popular banda de chicos “One Direction”, no tenía esposa, pero sí novia. Tenía una ex prometida.

Su hermana Nicola Payne publicó una foto familiar en su página de Instagram.

Esto es lo que necesitas saber sobre la familia de Liam Payne:

1. Los padres de Liam Payne se llaman Geoff y Karen Payne, según los informes

Los padres de Payne se llaman Geoff y Karen Payne, según NBC New York. Geoff Payne está en Instagram. “Orgulloso de llamarme el padre de Liam Payne”, se lee en su perfil de Instagram.

Su última publicación del 8 de agosto decía: “Dale me gusta si amas a mi hijo. ❤️ @liamfromxlondon”.

El 24 de enero, Geoff Payne escribió: “Orgulloso de ti, hijo… Has recorrido un largo camino… @liamfromxlondon te amo, hijo”.

En 2022, escribió: “Mi hijo loco”.

Karen Payne también está en Instagram. “Disfrutando y abrazándonos. Nicola, Ruth y la mamá de Liam x”, se lee en su perfil. También publica fotos familiares en Instagram.

2. Liam Payne tenía dos hermanas mayores, según los informes

Liam Payne tiene dos hermanas mayores llamadas Ruth y Nicola, informó NBC New York.

Nicola Payne también está en Instagram.

Su foto más reciente es una foto antigua de la familia. Publicó fotos de Liam Payne varias veces en su página.

Ruth Payne publica con menos frecuencia en su página de Instagram, pero escribió: “¡Ruth aquí! ¡Tengo 21 años! ¡Mi mejor novio y dos hermanos, incluido un hermano muy talentoso que nos enorgullece a todos! 🇬🇧”. También tiene una página X.

3. Liam Payne deja atrás a un hijo llamado Bear

Según E! News, Payne “comparte a su hijo de 7 años, Bear Grey Payne, con su ex Cheryl Cole”.

En marzo, Payne compartió una foto en su página de Instagram de su hijo mirando una valla publicitaria en la que aparecía Payne.

“Quiero estar en una valla publicitaria algún día, papi 🐻 ❤️”, escribió.

Según TODAY, Bear nació en 2017.

4. Liam Payne tenía una novia llamada Kate Cassidy y publicó en Snapchat sobre ella en sus últimos momentos

Según TMZ, Payne estuvo recientemente saliendo con su novia Kate Cassidy. De hecho, ella estaba con el cantante en Argentina, llegando con él a ese país el 30 de septiembre, según TMZ.

Publicaron “varias publicaciones en las redes sociales juntos que mostraban que se estaban divirtiendo en vacaciones”, informó TMZ, y agregó que Cassidy se fue de Argentina el 14 de octubre.

En ese momento, Payne se registró en el Hotel CasaSur Palermo, informó TMZ.

Según DailyMail.com, las últimas publicaciones de Snapchat de Payne incluyeron una de Cassidy. Lo mostraba “posando felizmente con su pareja en bikini Kate Cassidy mientras se miraban en un espejo, con la foto retro compartida previamente por Kate para celebrar su cumpleaños número 30 el año pasado”, informó DailyMail.com.

Otras últimas publicaciones de Snapchat lo mostraban “tomando un desayuno tardío en su habitación de hotel” y “decidiendo por Forrest Gump como disfraz de Halloween”, informó DailyMail.com.

5. Liam Payne rompió su compromiso con la modelo Maya Henry, según informes

Liam Payne no estaba casado. Aunque no tenía esposa, sí tenía una ex prometida.

Según Capital FM, Payne comenzó a salir con la modelo Maya Henry en agosto de 2019. Se comprometieron un año después de su relación, informó el sitio.

En 2021, la pareja se separó y Liam le dijo al podcaster Steve Bartlett que estaba “decepcionado” de sí mismo, informó Capital FM.

“Siento que, más que nada en este momento, estoy más decepcionado de mí mismo que de seguir lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones”, le dijo al podcaster, según Capital FM.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos