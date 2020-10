Seis leyendas urbanas que te pondrán la piel de gallina en Halloween

En este día de Halloween te presentamos seis historias que hablan de fantasmas, espíritus y fenómenos paranormales, las cuales harán de tu noche de brujas mucho más aterradora y entretenida.

1. El payaso de Madero

Cuenta la leyenda que, a la ciudad de Nuevo Laredo en México, en los años 80, llegó un circo el cual gozaba de mucho éxito, pero un día después de la función su payaso no sucumbió la tentación de asaltar la taquilla, robándose todo el dinero recaudado por del espectáculo.

Este robo despertó todo el enojo y la furia de sus compañeros, quienes no dudaron en tomar justicia por sus propias manos, decidiendo matar al atrevido y ladrón compañero, después de lo cual tomaron su cuerpo y lo arrojaron en la colonia Madero, lugar en donde muchos aseguran que se aparece su espíritu.

Existen muchos testimonios de testigos que dicen que, al pasar por esa colonia en la madrugada, el automóvil se apaga sin ninguna razón y aparece el payaso al lado de la ventana con una siniestra sonrisa.

Otras versiones cuentan que se te aparee y puede ofrecerte un globo rojo, que significa que eres afortunado, pero sí en cambio te quiere dar un globo azul significa que debes echar a correr antes de que te conviertas en una de sus víctimas.

Inclusive existe una historia aterradora que cuenta que un grupo de jóvenes fueron a tentar el destino buscando al fantasma del payaso en una oscura noche, y al comenzar a burlarse de él, su espíritu se manifestó a través de una de sus amigas, de hecho, esta joven tuvo que ser exorcizada para que el espíritu la dejara en paz y saliera de su cuerpo.

Finalmente, cada año en el mes de octubre se recuerda esta aterradora leyenda, que a pesar de que tiene varias versiones, conserva su esencia la cual ha logrado conservarse y trascender fronteras.

2. La leyenda del “Triángulo de las Bermudas”

La leyenda del Triángulo de las Bermudas, una línea imaginaria que une a las islas de Bahamas, Fort Lauderdale y Puerto rico, tuvo su origen cuando el 5 de diciembre de 1945 el vuelo 19, un escuadrón de cinco bombarderos TBM Avenger, con 14 personas a bordo, y otro avión, que iría al rescate, por la desaparición de estos, no dejaran rastro alguno, dejando un total de 27 personas y 6 aviones desaparecidos.

Ahora bien, la historia de este triángulo imaginario solo se dio a conocer en los años 50 cuando Edward Van Winkle Jones, del diario Miami Harald escribió una nota sobre “Triangulo de las Bermudas”, para explicar el extraño fenómeno de desaparición de varios barcos en las costas de las Bahamas, historia que se popularizó en los sesenta y ochenta.

“Había gente que no viajaba porque creían que iban a pasar por el Triángulo de las Bermudas y podían desaparecer, pero eso ha cambiado mucho”, dijo.

Esta famosa leyenda, está estrechamente relacionada entre los avistamientos de OVNIS y otros fenómenos paranormales con la inexplicable desaparición de personas a bordo de aviones y navíos, los cuales perdieron todo rastro de existencia al pasar por este turbulento lugar, una tesis que ha llevado a toda una serie de investigaciones y escritos sobre estas desapariciones, pero en donde nada teórico se ha podido determinar y sustentar, solo que este espacio tiene unas determinaciones geográficas muy extrañas y misteriosas, en donde de una forma inexplicable todos los que transiten este espacio pierden totalmente la comunicación con el resto del mundo.

De hecho, en la última comunicación de uno de los miembros que estaba a bordo, del vuelo 19, indicó que estaban completamente perdidos, y no tenían idea del destino que debían tomar. Luego de esto, no hay otros indicios en aras de conocer lo que sucedió.

3. El misterioso Agujero de Mel

Esta historia tuvo su inicio cuando en 1997, Mel Waters fue entrevistado por el programa “Coast to coas AM”, debido a que este personaje afirmaba que en un lugar de su propiedad, en la colina Manastash Ridge Washington, existía un gran y extraño hoyo donde cientos de personas habían ido por años para arrojar desperdicios de toda clase, incluyendo restos de animales y cuerpos humanos.

Según relato el señor Mel, este agujero no tenía final, y con el pasar del tiempo la basura nunca se reboso, y más aún, que, alumbrando el hoyo, ni siquiera se podía ver su fondo, ni los lados de este, comprobando así que era un hoyo sin final. Su investigación la hizo, cuando al arrojar un cubo de metal no se escuchó ningún tipo de sonido metálico, lo mismo que sucedió al tirar televisores de tubo, que no emitieron ningún sonido de explosión o estallido. Solo un gran silencio. En conclusión, el agujero no tenía fin.

Mel todavía no creía lo que veía por lo que siguió sus investigaciones, esta vez bajo un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolvería, pero luego de bajarlo más de 500 metros, lo retorno a sus manos en un estado intacto. Así mismo hizo atando un plomo de pesca a una cuerda, el cual bajo a unos 80 metros de profundidad según el medidor del carrete, pero igualmente nunca toco fondo.

Pero nada lo sorprendería más y lo dejaría aterrorizado, que ver a su vecino arrojando el cuerpo de su perro muerto en este agujero, para días después verlo de nuevo corriendo y jugueteando por la zona.

Tiempo después el señor Mel, en declaraciones en la radio, dijo que el gobierno lo había sacado de sus terrenos y se habían quedado con ellos con la excusa de que un avión se había siniestrado en este sitio, además de que le prohibieron seguir hablando de esto, limitándose solo a pagarle 250 mil dólares mensuales en compensación por la expropiación.

Hoy en día el terreno se encuentra militarizado y cercado por una valla que restringe el paso, pero la leyenda no pierde vigencia y todavía se especula sobre este sitio, donde varios lugareños dicen haber visto un rayo de luz negro y una sombra que emerge del agujero.

4. La llamada de la muerte

Esta leyenda popular urbana, es un tema que se ha utilizado mucho para realizar los guiones de libros y películas de cine, su historia contiene una trama de terror cuando una persona recibe una llamada telefónica que le provoca la muerte de manera fulminante, o por el contrario sucede después de cierto tiempo de haberla sido anunciada.

Aunque sea difícil de creer esta leyenda urbana tiene una base de hechos reales que ocurrieron en Estados Unidos en la década de los años 80, cuando en 1985 al menos 100 personas murieron al descolgar el auricular de su teléfono para contestar una llamada. El fenómeno se daba por un infarto fulminante que sufrían las personas tras recibir la descarga eléctrica de un rayo que caía y trasmitía todo su voltaje a través de la línea telefónica a todo aquel que contestaba la llamada.

5. Pie grande

Pie grande es una criatura de la que se dice que habita en el noroeste de los Estados Unidos en la frontera con Canadá y que se le conoce también cómo Sasquatch (sásq’ets) y que comparte su árbol genealógico con otras figuras terroríficas como la del Wendigo.

Este gran Yeti que se puede encontrar en estados como Oregón, Chicago o el norte de California, y en ciertas partes de Aurora Basin (West Elizabeth), es una criatura que tiene apariencia de humano, pero totalmente cubierto de pelo y que posee unos enormes pies, característica particular por la que se le atribuye su nombre.

La leyenda de este aborigen ha sido la inspiración de muchas series, documentales y películas de terror, entre las que se cuentan las comedias Henry y los Henderson, Snowbeast (1977), Abominable (2006) o Willow Creek (2013) entre otros.

Así mismo existe el testimonio de personas que dicen haberlo visto o tenido encuentros lejanos con esta criatura que recorre bosques y zonas de grandes árboles ocultando su presencia detrás de ellos. En el año 2019 en el mes de agosto CNN Chile publicó que una pareja fue testigo de los disparos que se escucharon en el Parque Nacional de Kentucky, Estados Unidos. Luego de esto, el cazador autor de los tiros se acercó para contarles que le había disparado a Pie Grande, por haber destruido su campamento y ofreció protegerlos si lo consideraban necesario.

En declaraciones citadas al medio Global News, Ginn afirmó que el cazador les dijo: “Espero que tengan armas”, antes de enseñarle su propia escopeta. “Tengo esto, así que, si pasa algo, griten y vendré.” Pero luego de dejar al cazador solo se escucharon nuevos balazos, por lo que la joven pareja opto por abandonar el lugar.

6. La resurrección de Mary

Mary es la historia de una niña que murió en la avenida Archer de Chicago, en el año de 1930. Esta joven que había pasado una noche de baile con su novio en el salón Oh Henry, en un momento de la noche tuvo una discusión con su amado, por lo que la pareja salió del recinto de baile. A pesar de que era una noche fría y de invierno la joven prefirió regresar a su casa, caminando hasta la carretera Archer, en donde en la oscuridad de la noche fue embestida por un auto que la atropelló, abandonándola sin ayuda alguna en mitad de la noche y la carretera, hasta que luego de unas horas agónicas, murió.

La joven que fue sepultada por sus padres en el cementerio Resurrección de Chicago, llevaba al momento de morir un vestido blanco y zapatos de baile, tal como describen su aparición muchas de las personas que transitan por esta avenida, quienes dicen que su espíritu después de asistir a salones de baile pide un aventón a los conductores de carro que pasan por el lugar para que la regresen a descansar a su casa, “su tumba”.

En 1973, se dijo que la desdichada joven había aparecido en el club nocturno de Harlow, en la avenida Cicero en el lado suroeste de Chicago. Igualmente, ese mismo año, un taxista entró en Chet Melody Salón, al otro lado de la calle del Cementerio Resurrección, para preguntar por una joven que no le había pagado la tarifa de la carrera en su taxi.

La aparición de este fantasma prefiere a los hombres, los cuales dicen haber tenido contacto con Mary en 1976, 1978, 1980 y 1989, y todas las historias tienen la particularidad de que Mary pide que la lleven en sus carros hasta las afueras del cementerio, en donde la joven desaparece y los conductores no la vuelven a ver jamás.

