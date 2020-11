Leticia Calderón revela su trauma con su ex ¿Qué no perdona a Juan Collado?

Leticia Calderón lleva varios meses reviviendo su traumática separación del abogado Juan Collado, quien es el padre de sus dos hijos Carlos y Luciano. La actriz, quien interpreta a la inclemente Victoria en “Imperio de Mentiras”, es increpada por la prensa a cada rato desde que su ex entró a la cárcel.

Como pasó en 2010, cuando Collado la dejó por la que supuestamente era su mejor amiga, la también actriz Yadhira Carrillo, Calderón es interrogada sobre si sus hijos ven a Collado, si les da dinero, si ella lo ha visto, qué opina de las declaraciones de la ahora esposa de su ex. La lista es interminable y la estrella de telenovelas se ve cansada. Sin embargo, esto no parece ser lo que más le molesta de toda la situación.

Leticia Calderón admite que tiene un trauma

Para la estrella, lo peor de la situación ha sido el recordar lo que “nunca le perdonaré” a Juan Collado. Así se lo declaró en una entrevista a la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda.

No se trata de que la haya dejado por su amiga con dos niños pequeños, uno de los cuales tiene síndrome de down. Tampoco que la haya puesto en boca de todos por la magnitud de la traición.

Lo que Leticia Calderón no le perdona a Juan Collado es que se haya ido de la casa “sin decirme adiós. Se fue como las chachas”, declaró la artista, quien cobró fama mundial cuando protagonizó la telenovela “Esmeralda” con Fernando Colunga. Su ex ni siquiera se tomó en el momento de la ruptura el tiempo de explicarles a los pequeños que papá ya no viviría en casa.

Y es que según contó la actriz, el abogado no discutió con ella el fin de la relación, ni siquiera que estaba harto. Sencillamente un día no regresó jamás. De hecho, ni siquiera fue a buscar sus cosas, sino que mandó a alguien para que recogiera sus ropas y otros objetos.

Collado tiene 18 meses preso

El abogado fue arrestado en julio de 2019 durante una investigación de corrupción del gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y otra de lavado de dinero. Este septiembre recibió levantamiento de dos cargos, uno por fraude y otro por desvío de dinero.

La estadía en la cárcel ha sido dura para el hombre conocido en México por ser uno de los abogados de los ricos y famosos. Fue él quien representó a Peña durante su divorcio de la exprimera dama y actriz Angélica Rivera. También fue defensor del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Aunque en la entrevista Leticia Calderón aseguró que ella es quien mantiene a sus hijos, la prensa mexicana aseguró que la actriz debió vender un departamento vacacional que tenía en la ciudad balneario de Acapulco para poder cubrir la caída de fondos tras el arresto de Collado.

Según la estrella, los chicos están “perfectamente bien”, aunque extrañan a su papá, quien no los ha llamado mucho desde la cárcel. Su historia es complicada y sorprendente. Acá está el video completo.

