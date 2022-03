Leslie Grace estrena el tema musical “Buen Día (+ESCÚCHALO AQUÍ)

La vibrante intérprete y actriz dominicana Leslie Grace hoy lanza su canción “Buen Día” a través de Sony Music Latin. Este sencillo viene acompañado de un divertido y imaginativo video animado.

Desbordando energía positiva, “Buen Día” es de la autoría de Leslie con Daniel Rondón, Claudia Prieto y Mr. NaisGai, quien también funge como productor. Grabado en los estudios A2F en Miami, este tema mezcla los géneros de pop, rock y hip-hop para resaltar las múltiples facetas vocales de esta galardonada artista.

La letra habla de tener un buen día en lo cotidiano y lo sentimental: “Es un buen día para enamorarme, ver esos ojos obra de arte, si tú me miras nada está mal, parece mentira pero es verdad”.

Disfruta del video musical de “Buen Día”, el nuevo tema musical de Leslie Grace





Dirigido por el experto animador Matt Hutchings en Birmingham, Inglaterra, el video es protagonizado por una emprendedora estudiante de raíces humildes que vence sus miedos y supera todos los obstáculos que se le presenten. Cualquier similitud a la exitosa trayectoria de Leslie Grace no es coincidencia.

Este sencillo sigue a una campaña especial entre Leslie y General Mills para “Desayuno con amigos famosos” que presenta a Leslie en cajas de Cinnamon Toast Crunch de edición limitada. El cereal para el desayuno Cinnamon Toast Crunch también figura en este video, y los seguidores de Leslie pueden conseguir una caja de cereal de edición limitada que la retrata en forma de cinnamoji con una gorra de la marca NEFF, ingresando a CinnamonToastCrunch.com.

“Buen Día” sigue los pasos de “Bachatica”, el primer sencillo de Leslie en solitario desde el 2016. En su faceta de actriz,Leslie recientemente fue nombrada como el personaje protagónico de Batgirl de DC Comics en un largometraje que será estrenado por Warner Bros y HBO Max. Además, Leslie recientemente estelarizó la película musical “En El Barrio”.

Leslie Grace: Lo que debes saber sobre la actriz y cantante con raíces dominicanas

Leslie Grace Martínez, conocida artísticamente como Leslie Grace, es una actriz y cantante estadounidense de ascendencia dominicana. En el ámbito musical, Grace ha lanzado dos álbumes de estudio: Pasión (2019) y Leslie Grace (2013).

En cuanto a su carrera como actriz, Leslie incursionó en la industria de Hollywood con su rol protagónico en el filme musical “In the Heights”.

Tras su exitoso debut en el cine, la carismática intérprete se prepara para dar vida a Batichica en la nueva película de HBO MAX, prevista para estrenarse en este 2022.

A la par de su carrera como actriz y cantante, Leslie Grace ha sido embajadora de marcas con gran reconocimiento en los Estados Unidos como lo son Colgate y Cinnamon Toast Crunch.

En cuanto a su vida amorosa, Grace sostiene una consolidada relación con el bailarín y coreógrafo estadounidense Ian Eastwood.