Leslie Grace y Manuel Turizo tienen su propio cereal de Cinnamon Toast Crunch

Leslie Grace y Manuel Turizo pueden presumir de estar en la portada del popular cereal Cinnamon Toast Crunch. “Cinnamon Toast Crunch me convirtió en un Cinnamoji justo a tiempo del Día Nacional del Cereal…¿se puede estar más dulce?”, escribió la cantante en su Instagram, junto a su cereal favorito que lo puedes obtener a partir de este 10 de marzo. Cinnamon Toast Crunch ha sido uno de los alimentos básicos del desayuno de Leslie Grace desde que era niña: “Solía ​​comer Cinnamon Toast Crunch todas las mañanas de camino a la escuela. ¡Vertería el cereal en un tazón portátil y lo llevaría para llevar!” Leslie dice a través de un comunicado.

Cabe mencionar que Grace pronto hará su debut como Barbara Gordon en Batgirl, pero antes de tener el honor de protagonizar a una superheroína, la cantante podrá ver su imagen en la portada de Cinnamon Toast Crunch a partir de este 10 de marzo. Esto es edición limitada.