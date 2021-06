EXATLON 5 EEUU: ¿Los lesionados no querían regresar?

Hay un factor que ha tomado un papel protagónico en la quinta temporada del programa de competencias Exatlon Estados Unidos. Se trata de las lesiones, que desde que inició el exitoso reality deportivo de la cadena Telemundo, hemos visto como ha mermado los sueños de varios atletas, e incluso los ha obligado a salir para enfocarse en su recuperación.

Todo empezó con la entonces participante del Team Contendientes Andrea Nerio, que luego de un duro golpe en el circuito de la playa tuvo que dejar la competencia, y de ahí en adelante el tren de lesionados nunca paró, desde el atleta apodado “La Máquina de Tampa” Mack Roesch, Cesar Castro y muchos más, los golpes en la quinta temporada de Exatlon Estados Unidos han sido tan constantes como la competencia en sí, sin mostrar signos de parar.

Los últimos lesionados

El último tren de lesionados ha causado revuelo en los dos equipos, pues los atletas forman parte tanto del Team Rojo como del Azul. En el caso de los contendientes, está Horacio Gutierrez Jr. y por los famosos, dos de las damas fuertes: Norma Palafox y Viviana Michel, quienes ya finalmente, después de varios días de reposo, fueron avisados por el presentador de la competencia, Frederik Oldenburg, que de acuerdo a indicaciones médicas ya estarían listos para regresar a las feroces arenas de República Dominicana.

Aquí se deja como evidencia que a este punto de la competencia, no hay duda que ya el cansancio empieza a tomar protagonismo no sólo a nivel físico, sino a nivel emocional, en una temporada inusualmente larga que ya supera a los seis meses, y en donde se espera la eventual llegada de nuevos refuerzos.

Por el lado de Horacio Gutierrez Jr. Fue el atleta que más estuvo de baja recuperándose de una lesión en el hombro. Y en el video que compartimos destacan que al momento del aviso por parte de Oldenburg, se pudo ver la visible emoción de Viviana Michel y Norma Palafox, pues su equipo bajó rendimiento desde que ambas resultaran lesionadas, sólo con Nathalia Sánchez por parte de las mujeres y con obvia desigualdad en los Famosos, quienes a su llegada ya ganaron un jugoso premio en dinero para su equipo, pero la historia no fue igual con Horacio.

En el video aseguran que Horacio Gutierrez Jr, no mostró ningún gesto que evidenciara emoción por regresar a Exatlon Estados Unidos, de hecho delatan que cuando Frederik Oldenburg dio su anuncio, la impresión de Gutierrez fue obvia, y nada agradable, aparentemente.

Sobre esto, los fanáticos y seguidores del portal para fanáticos no perdieron tiempo en opinar, asegurando que esta opinión sobre Horacio no sería adecuada: “No este inventando Horacio no se noto molesto al contrario tienen que competir por su rendimiento” dijo un seguidor, mientras que otros dijeron que a Horacio se le dio demasiado tiempo para curar una lesión, tal como sucedió con Andoni García.

Lo cierto de todo esto es que Horacio Gutierrez Jr ya está de vuelta a las arenas, al igual que Norma y Viviana, lo que pone la competencia, de nuevo, en igualdad de condiciones.

¡Bienvenidos, guerreros!