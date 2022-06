Estrella de la TV revela que sufrió adicción a la metanfetamina de joven: ¿quién es ella?

Una estrella de Real Housewives of New York se sinceró sobre una grave adicción a las drogas que tuvo cuando era más joven.

En una entrevista con The New York Times, Leah McSweeney compartió que era adicta a la metanfetamina cuando era adolescente. La entrevista tuvo lugar en un lugar llamado Wall Street Bath, donde McSweeney suele ir a relajarse.

“Este es mi oasis para la relajación y la desintoxicación”, dijo al medio.

McSweeney habló sobre sus luchas con la salud mental y la adicción en su nuevo libro, Chaos Theory: Finding Meaning in the Madness, One Bad Decision at a Time, que se publicó en abril de 2022.

“No puedo creer que estoy explicando en público que tenía una adicción a la metanfetamina”, dijo McSweeney a The Times. Explicó que en ese momento era solo una adolescente y que había estado en rehabilitación. “Esto no es algo de lo que hable abiertamente. Sucedió hace mucho tiempo. Hablar sobre eso es aterrador”, agregó.

Esto es lo que necesita saber:

McSweeney estuvo sobria durante 9 años, pero volvió a beber después de unirse a RHONY

En una entrevista con E! News en abril de 2022, McSweeney reveló que comenzó a consumir “drogas duras” cuando tenía solo 14 años. “Era como vivir en el infierno”, dijo al medio.

McSweeney había tomado la decisión de estar sobria nueve años antes de unirse al exitoso programa de telerrealidad. Sin embargo, cuando comenzó a salir con otras mujeres en RHONY, McSweeney sintió que quería darle otra oportunidad al alcohol.

“Voy a ver cómo va esto”, dijo McSweeney a Today sobre su mentalidad después de su sobriedad de casi una década.

“No estaba lista para ser honesta sobre eso con nadie. (…) De ninguna manera iba a ser honesta con mis compañeras de reparto. Fue difícil para mí incluso ser honesta conmigo misma al respecto”, agregó.

McSweeney detalla su adicción en su nuevo libro.

McSweeney volvió a estar sobria en 2020 y dejó de fumar hierba en 2022

McSweeney tomó la decisión de trabajar en su sobriedad y ha estado sobria durante dos años.

El 5 de mayo de 2022, publicó una especie de actualización de Instagram, informando a sus fanáticos que seguía sobria.

“Todos vayan a ver a @potusbway, es muy gracioso. Y no, no estoy drogada jajaja. Estoy sobria sobria. Solo hago una cara rara”, subtituló una foto de sí misma.

En su entrevista con E! News, McSweeney admitió que había estado fumando hierba a principios de año, pero que desde entonces dejó de hacerlo.

“Hice dos años sin tomar alcohol el 31 de marzo. Llevo 90 días libres de todo, porque también he fumado hierba, lo cual me di cuenta de que no quiero hacer. Me comprometo con la sobriedad y me comprometo con mi recuperación”, dijo al medio.