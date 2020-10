Laura Pausini y Sophia Loren comparten créditos en nuevo proyecto: ¿De qué se trata?

View this post on Instagram

Settimana importante per noi… 💚 A mezzanotte vi darò il link per pre-salvare #IoSì (Seen)! Semana importante para nosotros… 💚 A medianoche os daré el enlace para preguardar #IoSì (Seen). Very important week for us… 💚 At midnight I will give you the links to pre-order #IoSì (Seen). Semana muito importante para nós… 💚Á meia-noite vou dar o link para pré-salvar #IoSì (Seen). Semaine importante pour nous… 💚 À minuit, je vous donnerai le lien pour pré-enregistrer #IoSì (Seen) ! Photo: @nicoleenina #TheLifeAhead #Netflix #Monday #Green