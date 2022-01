Laura Pausini tendrá su propia película: ¿De qué se trata?

“Un placer conocerte” es el título de la nueva película Amazon Original italiana protagonizada por la estrella global, cantautora y productora musical, Laura Pausini.

El proyecto está basado en su idea original, y fue escrito por Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra) y Laura Pausini, dirigida por Ivan Cotroneo y Francesca Picozza es la productora creativa.

Laura Pausini – Un placer conocerte es una producción de Endemol Shine Italy (una compañía de Banijay) para Amazon Studios, y estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios en el 2022.

Con más de 70 millones de discos vendidos a nivel mundial, Laura Pausini es una de las artistas italianas de mayor renombre alrededor del mundo. Su alcance internacional le da un posicionamiento único como artista italiana. Pausini recientemente colaboró con le cantautora Diane Warren en la canción Io Sì (Seen) que ganó el premio a Mejor Canción Original en un Largometraje en los Globos de Oro, y fue la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Óscar por Mejor Canción Original, por la misma canción, que interpretó durante la ceremonia en el 2021, grabada en Los Ángeles y transmitida a todo el mundo. Con este nuevo proyecto, Laura Pausini, la más querida y estimada artista italiana en el mundo, hace su debut cinematográfico en una película que gira en torno a ella y su extraordinaria historia.

Basada en una idea original de Pausini, la película fue escrita por Ivan Cotroneo, Monica Rametta y Laura Pausini. Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso) es el director de fotografía y Francesca Picozza es la productora creativa.

La reina del pop italiano estará frente a una cámara cinematográfica por primera vez para un proyecto que da lugar a su amor por el cine y muestra la verdadera alma de Pausini al público a través de vistazos nunca antes vistos de su vida privada y profesional mientras le brinda una oportunidad para descubrir nuevos y desconocidos aspectos de sí misma y de su mundo, que serán revelados al público por primera vez.

Amazon Original Laura Pausini – Un placer conocerte se une a una creciente lista de series originales y exclusivas en Amazon Prime Video, aclamadas por la crítica como Maradona: Sueño Bendito, De Viaje con los Derbez, El Juego de las Llaves, Pan y Circo, El Presidente, La Jauría y Cómo Sobrevivir Soltero, La Guerra del Mañana, The Tender Bar, Being the Ricardos, entre otras.