Laura Pausini anuncia gira mundial: ¿Dónde podrás verla en vivo?

Los fanáticos de la artista italiana más sonada en el mundo, Laura Pausini, están de fiesta pues la intérprete de ‘La Soledad’ acaba de anunciar su esperada gira mundial que comenzará el próximo diciembre en Roma tras el éxito de #LAURA30, el increíble maratón musical en el que Laura realizó tres presentaciones en directo en 24 horas en tres escenarios en Nueva York, Madrid y Milán para celebrar 30 años sin precedentes de su carrera.

Será un gigantesco regreso para Laura Pausini, quien, tras el World Tour Première en la Plaza de San Marcos de Venecia y la Plaza de España de Sevilla, llevará su música a algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Laura volverá a encontrarse con sus fans en un espectáculo que incorporará toda la nueva música a su repertorio y que marcará un nuevo capítulo en su carrera.

“No he estado de gira desde 2019”. – dice Laura Pausini. “Es lo que más he extrañado estos años. Y cuando Paolo, a partir de hoy mi esposo, y yo pensábamos en nuestra luna de miel, sólo con mirarnos a los ojos, nos dimos cuenta que la mejor manera de celebrar y ser realmente felices era volver al escenario.

LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 está organizado y producido por Friends & Partners. Arrancará en diciembre desde Roma (el “dato cero” será el 8 de diciembre en Rímini) y en el resto de Italia (Mantua, Florencia, Eboli, Bari, Padua, Bolonia, Turín, Bolzano y Milán).

Continuará en Europa (Madrid, Barcelona, ​​Lisboa, Bruselas, París, Zúrich y Stuttgart), en América del Sur (Ciudad de México, Monterrey, Quito, Buenos Aires, São Paulo, Lima y Bogotá) y en Estados Unidos (Miami, Houston, Chicago, Orlando y Los Ángeles) antes de regresar a Nueva York, donde comenzó la maratón de los 30 años, esta vez en el evocador escenario del Madison Square Garden, para continuar con nuevas fechas para este tour imparable.

Las entradas LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 estarán disponibles:

ITALIA/EUROPA

Preventa del club de fans desde las 10h (CET) del 23/03/2023 hasta las 18h (CET) del 24/03/2023

Venta general a partir de las 9h (CET) del 25/03/2023

EE. UU./LATAM

Preventa del club de fans desde las 10 a.m. hora local del 28/03/2023

Venta general el 31/03/2023 a partir de las 10 a.m. hora local

Información de entradas: www.friendsandpartners.it

LAURA PAUSINI – GIRA MUNDIAL 2023/2024

ESTRENO GIRA MUNDIAL

30 DE JUNIO 2023 – VENECIA EN PIAZZA SAN MARCO

1 DE JULIO 2023 – VENECIA EN PIAZZA SAN MARCO

2 DE JULIO 2023 – VENECIA EN PIAZZA SAN MARCO

21 DE JULIO 2023 – SEVILLA EN PLAZA DE ESPAÑA

22 DE JULIO 2023 – SEVILLA EN PLAZA DE ESPAÑA

ITALIA

8 DE DICIEMBRE 2023 – RIMINI EN STADIUM

12 DE DICIEMBRE 2023 – ROMA EN PALAZZO DELLO SPORT

19 DE DICIEMBRE 2023 – MANTOVA EN PALA UNICAL

22 DE DICIEMBRE 2023 – FLORENCIA EN EL FORO NELSON MANDELA

26 DE DICIEMBRE 2023 – EBOLI (SA) EN PALA SELE

29 DE DICIEMBRE 2023 – BARI EN PALA FLORIO

6 DE ENERO 2024 – PADOVA EN FIERA

9 DEENERO 2024 – BOLOGNA EN UNIPOL ARENA

12 DE ENERO 2024 – TORINO EN PALA ALPITOUR

15 DE ENERO 2024 – BOLZANO EN SPARKASSE ARENA

17 DE ENERO 2024 – MILANO EN MEDIOLANUM FORUM

EUROPA

27 DE ENERO 2024 – MADRID (ESPAÑA) EN WIZINK CENTER

29 DE ENERO 2024 – BARCELONA (ESPAÑA) EN PALAU ST JORDI

3 DE FEBRERO 2024 – LISBOA (PORTUGAL) EN ALTICE ARENA

10 DE FEBRERO 2024 – BRUXELLES (BÉLGICA) EN FOREST NATIONAL

12 DE FEBRERO 2024 – PARÍS (FRANCIA) EN ACCOR ARENA

15 DE FEBRERO 2024 – ZURICH (SUIZA) EN HALLENSTADION

16 DE FEBRERO 2024 – STUTTGART (ALEMANIA) EN SCHLEYER HALLE

LATINOAMÉRICA

28 DE FEBRERO 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) EN MOVISTAR ARENA

2 DE MARZO 2024 – SAO PAULO (BRASIL) EN ESPACO UNIMED

6 DE MARZO 2024 – LIMA (PERÚ) EN ESPLANADA UNALM

8 DE MARZO 2024 – QUITO (ECUADOR) EN COLISEO RUMINAHUI

10 DE MARZO 2024 – BOGOTÁ (COLOMBIA) EN MOVISTAR ARENA

16 DE MARZO 2024 – MEXICO DF (MEXICO) EN ARENA CIUDAD DE MEXICO

18 DE MARZO 2024 – MONTERREY (MEXICO) EN ARENA MONTERREY

EE.UU

21 DE MARZO DE 2024 – HOUSTON (TEXAS) EN CENTRO FINANCIERO INTELIGENTE

23 DE MARZO DE 2024 – LOS ÁNGELES (CALIFORNIA) EN YOUTUBE THEATRE

28 DE MARZO 2024 – ORLANDO (FLORIDA) EN WALT DISNEY THEATER -DR. PHILLIPS CENTER

30 DE MARZO DE 2024 – MIAMI (FLORIDA) EN FTX ARENA

04 DE ABRIL DE 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) EN TEATRO ROSEMONT

06 DE ABRIL DE 2024 – NUEVA YORK (NUEVA YORK) EN HULU THEATRE – MADISON SQUARE GARDEN