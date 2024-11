Latin Grammy 2024: ¿Cuándo son?

Esta noche se llevará a cabo la edición número 25 de los premios que destacan lo mejor de la música latina suceda. Durante este jueves 14 de noviembre de 2024, el orgullo de ser latino resonará en el mundo entero a través de los Latin Grammy 2024.

El desfile de artistas por la alfombra roja comenzara desde las 7:00 p.m. (hora del Este), y el lugar escogido para la ceremonia es en esta ocasión el Kaseya Center de la ciudad de Miami, Florida.

¿Quiénes serán los artistas invitados de este año?

¡MAÑANA! ✨ La Noche Más Importante de la Música Latina brillará desde Miami ✨ Conéctate desde las 8PM ET/5PM PT para la celebración de nuestros #25AñosdeExcelencia 👏🎵 #LatinGRAMMY Publicado por Latin GRAMMYs en Miércoles, 13 de noviembre de 2024

De acuerdo con la Billboard, las presentaciones en vivo de este año incluyen los nombres de Alejandro Fernández, Ángela Aguilar, Anitta, Becky G, Carín León, Carlos Vives, Danny Ocean, David Bisbal, DJ Khaled, Eladio Carrión, Grupo Frontera, Grupo Niche, Juan Luis Guerra, Kali Uchis, Luis Fonsi, Marc Anthony, Myke Towers, Oscar D’León, Pitbull, Quevedo, Reik, Residente, Tito Nieves, Trueno y The Warning.

¿Qué esperar de los Latin Grammy 2024?

Para este año, los anfitriones además serán la cantante María Becerra, Juliana y Luísa Sonza. La nominada Roselyn Sánchez y Andy García también subirán al escenario para presentar momentos icónicos de los últimos 25 años de los Latin Grammy.

La Academia Latina de la Grabación, en esta ocasión rendirá honores al cantante colombiano, Carlos Vives, quien ha sido galardonado con el prestigioso Premio del Año (POTY), reconocimiento por su brillante trayectoria y su capacidad para mantener vigente su legado musical en la actualidad.

🤩 ¡Una imagen histórica! Seis de los anteriores artistas nombrados como nuestra Persona del Año #LatinGRAMMY, rindieron homenaje a Carlos Vives 🥹

#25AñosdeExcelencia Publicado por Latin GRAMMYs en Jueves, 14 de noviembre de 2024

“Esta ciudad nos reúne a todos. Abraza nuestras culturas y nos deja crear cosas nuevas. Cuando me enteré, lo primero que me vino a la mente son todas las personas que lo merecen. Este Poty pudo ser de (el legendario compositor mexicano) José Alfredo Jiménez, por ejemplo, o de alguno de los grandes del rock argentino.

La única palabra que se me ocurre y se me seguirá ocurriendo es agradecimiento. Así he vivido mi carrera y vivo esto. En Miami yo conocí lo que es ser latino, la que me abrió la puerta a la música latina en general. Yo pasé un tiempo subsistiendo, haciendo lo que podía”, dijo Vives durante una rueda de prensa.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2024 en vivo?

De acuerdo con AS, la tecnología y la televisión se fusionan una vez más para brindar a los fanáticos una experiencia única.

La transmisión en vivo estará disponible tanto en televisión como en streaming. En Estados Unidos, sintoniza Univisión y Galavisión, mientras que en Latinoamérica, el canal TNT será tu ventana a la ceremonia. Para aquellos que prefieren la plataforma digital, TelevisaUnivision, ViX ofrecerá la transmisión en streaming.

La gala se celebrará en el Kaseya Center de Miami, Florida, en punto de las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT, con la alfombra roja dando inicio una hora antes.

