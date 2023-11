Latin Grammy 2023: ¿Cuándo son?

Estamos en la cuenta regresiva para que la edición número 24 de los premios que destacan lo mejor de la música latina suceda. El próximo jueves 16 de noviembre de 2023, el orgullo de ser latino resonará en el mundo entero a través de los Latin Grammy 2023.

👏🤩 ¡Sólo quedan 2 SEMANAS! Estamos a pocos días de vivir La Noche Más Importante de la Música Latina, el próximo 16 de noviembre desde Sevilla #LatinGRAMMY 👏🤩 Faltam apenas 2 SEMANAS! Estamos a poucos dias de viver a Noite Mais Importante da Música Latina. Será no próximo… pic.twitter.com/kdLFcPiwyB — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 2, 2023

El desfile de artistas por la alfombra roja comenzara desde las 7:00 p.m. (hora del Este), y el lugar escogido para la ceremonia es en esta ocasión es el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España. Esta seria la primera vez que la entrega de galardones se hace fuera de los Estados Unidos, de acuerdo con GRAMMY.com

¿Quiénes serán los artistas invitados de este año?

¡📅 Sólo UNA SEMANA! El 16 de noviembre viviremos desde Sevilla una noche inolvidable en la 24.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY 🎵✨ pic.twitter.com/2ImyLKjsMO — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 9, 2023

De acuerdo con la revista Vogue, las presentaciones en vivo de este año incluyen los nombres de Rauw Alejandro, Kany García, Alejandro Sanz, Christian Nodal, Carín León, Feid, Bizarrap, María Becerra, David Bisbal, Justin Quiles, Peso Pluma, Ozuna, Juanes, Camilo, Pablo Alborán y Leon Leiden, Joaquina, Paola Guanche, Borja, Gale, Natascha Falcão, Peso Pluma, Ozuna, Iza, Manuel Carrasco, Edgar Barrera y Eslabón Armado.

¿Qué esperar de los Latin Grammy 2023?

🎵✨ Una artista integral, que ha dejado una huella profunda en la música latina y con su sentido de humanidad que ha cambiado la vida de muchos… Esto es un resumen de la carrera artística de nuestra Persona del Año 2023, @LauraPausini 👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/WqK9jSCIcL — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 6, 2023

Los anfitriones además serán, el colombiano Sebastián Yatra, Danna Paola, Roselyn Sánchez y Paz Vega. La homenajeada en esta versión será Laura Pausini.

La Academia Latina de la Grabación, en esta ocasión rendirá honores a una artista nacida fuera de Latinoamérica o España, una noticia que tomó a la cantante italiana por sorpresa.

“Laura Pausini es una de las artistas más talentosas y queridas de su generación cuyo compromiso con grandes causas es ejemplar”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, cuando se anunció el reconocimiento en mayo. “A lo largo de sus más de tres décadas de carrera su extraordinaria voz continúa rompiendo barreras a través de idiomas y géneros, cautivando audiencias en todo el mundo”, informó Billboard.

Nacida en Faenza, Italia, Pausini comenzó su carrera musical a los 19 años y saltó a la fama en 1993 después de ganar el 43º Festival de Música de Sanremo. Sus discos han vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo, ha realizado nueve giras mundiales y ha tenido tres canciones en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard: “Las cosas que vives”, “Víveme” y “Como si no nos hubiéramos amado” — todas versiones en español de canciones que grabó originalmente en italiano.

Informa Billboard, que Pausini será celebrada en una gala en la que otras estrellas interpretarán versiones de su conocido repertorio.



Desde hace 30 años siempre digo que soy la italiana más mexicana, más argentina, más española… porque yo he crecido pasando muchísimos días de mi vida junto a ustedes”, dice la leyenda pop italiana, quien desde principios de su carrera ha grabado en español. “Quizás no mi sangre, pero mi alma, mis ideas, mis ideales, yo los he hecho crecer con los suyos, y me siento latina”.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2023 en vivo?

¡CONFIRMADO! 🎶🙌 @carlosvives formará parte de la 24.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY este 16 de noviembre pic.twitter.com/JfKu0Asque — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 9, 2023

De acuerdo con El Comercio, la tecnología y la televisión se fusionan una vez más para brindar a los fanáticos una experiencia única.

La transmisión en vivo estará disponible tanto en televisión como en streaming. En Estados Unidos, sintoniza Univisión, mientras que en Latinoamérica, el canal TNT será tu ventana a la ceremonia. Para aquellos que prefieren la plataforma digital, HBO Max ofrecerá la transmisión en streaming.

