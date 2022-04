LIVE STREAM: Cómo ver los Latin American Music Awards 2022 en vivo

Faltan tan solo unas horas para la transmisión completamente en vivo de la séptima edición de los Latin American Music Awards. La ceremonia de premiación será transmitida por Telemundo a partir de las 8:00 PM, Hora del Este.

Rafael Amaya, Jacqueline Bracamontes y Cristián de la Fuente serán los presentadores de los Latin American Music Awards 2022, una gala que honrará lo mejor en la industria de la música en español desde el anfiteatro Michelob Ultra Arena en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

El rapero puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de nominados con 10 menciones, seguido por Jhay Cortez, que recibió ocho, mientras que los colombianos J Balvin, Karol G, y Rauw Alejandro, les siguen con siete nominaciones cada uno.

LIVE STREAM de los Latin American Music Awards 2022

Puedes ver Telemundo en los Estados Unidos desde una computadora o teléfono inteligente a través de los siguientes servicios de transmisión que se encuentran completamente disponibles con un periodo de prueba gratis.

En caso de no tener televisión por cable al alcance, puedes disfrutar de los Latin American Music Awards 2022 mediante las siguientes plataformas digitales.

Además de una biblioteca de streaming bajo demanda similar a Netflix, Hulu también ofrece un conjunto de más de 60 canales de TV en vivo, que incluye Telemundo (en vivo en la mayoría de los mercados).

Puede registrarse en “Hulu con TV en vivo” aquí mismo, y luego puedes ver una transmisión en vivo de Telemundo en tu computadora a través del sitio web de Hulu, o en tu teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puedes ver en vivo, “Hulu con TV en vivo” viene con su extensa biblioteca a pedido (que tiene la mayoría de los nuevos episodios disponibles después de su transmisión) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Mejorado Cloud DVR, “que le brinda 200 horas de espacio en DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de los comerciales.

Telemundo Now

Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes para ver los Latin American Music Awards 2021. Luego de entrar a la página TelemundoNow.com elige tu proveedor de TV y así podrás tener acceso al Live Stream. También puedes hacer click aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito como Al Rojo Vivo, Caso Cerrado, Suelta la Sopa o Un Nuevo Día. Además de tus novelas favoritas.

FuboTV

Telemundo está incluido en el paquete “Fubo Premier” que cuesta $34.99 por mes después de la prueba gratuita de 7 días.

Solo tienes que hacer click aquí o en FuboTV.com para aprovechar la prueba gratuita de 7 días, y puedes ver los Latin American Music Awards 2021 en tu computadora a través del sitio web de FutboTV, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

AT&T TV

El paquete más barato de AT&T TV PLUS con +45 canales cuesta $65 al mes y ofrece Telemundo. AT&T TV ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. La opción más costosa se llama MAX, +60 canales que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.