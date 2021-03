Latin American Music Awards 2021: Lista completa de nominados

Telemundo dio a conocer la lista completa de nominados a los Latin American Music Awards 2021. La importante ceremonia de premiación tiene previsto celebrarse el próximo 15 de abril en el BB&T Center de Sunrise, Florida.

Jacqueline Bracamontes será la presentadora oficial del evento que será transmitido completamente en vivo por Telemundo durante el 15 de abril a partir de las 7:00 PM, Hora del Este.

Los cantantes colombianos J Balvin y Karol G son los artistas más nominados en la edición de este año de los Latin American Music Awards con un total de 9 nominaciones respectivamente para cada uno.

La lista de nominados a la ceremonia de premiación de Telemundo se basan en interacciones claves de los fans con la música, incluyendo el streaming, las ventas, la difusión y la actividad social según los análisis de Billboard a través de sus aliados de datos de MRC Data y Next Big Sound desde el 17 de enero, 2020 hasta el 21 de enero, 2021.

Los fanáticos de los artistas nominados a los Latin American Music Awards 2021 pueden votar en las diversas categorías haciendo click aquí al sitio web oficial de la ceremonia de premiación.

Conoce la lista completa de nominados a los Latin American Music Awards 2021:

Artista del Año / Artist of the Year

Anuel AA

Bad Bunny

Christian Nodal

Daddy Yankee

Eslabon Armado

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Sech

Nuevo Artista del Año / New Artist of the Year

Camilo

Eslabon Armado

Los Dos Carnales

Myke Towers

Natanael Cano

Rauw Alejandro

Sencillo del Año / Song of the Year

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas & J Balvin – “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Karol G, Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma & The Weeknd – “Hawái”

Álbum del Año / Album of the Year

Anuel AA – Emmanuel

Bad Bunny – YHLQMDLG

J Balvin – Colores

Natanael Cano – Corridos Tumbados

Artista Favorita – Femenina / Favorite Artist – Female

Anitta

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Shakira

Artista Favorito – Masculino / Favorite Artist – Male

Anuel AA

Bad Bunny

Christian Nodal

J Balvin

Maluma

Ozuna

Dúo o Grupo Favorito / Favorite Duo or Group

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabon Armado

Jowell & Randy

Reik

Artista Favorito – Pop / Favorite Artist – Pop

Camilo

Enrique Iglesias

Luis Fonsi

Ricky Martin

Shakira

Álbum Favorito – Pop / Favorite Album – Pop

Camilo – Por Primera Vez

Kali Uchis – Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios)

Pedro Capó – Munay

Reik – Ahora

Canción Favorita – Pop / Favorite Song – Pop

Black Eyed Peas, Ozuna + J.Rey Soul – “Mamacita”

Camilo – “Favorito”

Reik, Farruko, Camilo – “Si Me Dices Que Sí”

Ricky Martin – “Tiburones”

Shakira & Anuel AA – “Me Gusta”

Artista Favorito Solo – Regional Mexicano / Favorite Solo Artist – Regional Mexican

Carin Leon

Christian Nodal

El Fantasma

Junior H

Lenin Ramírez

Natanael Cano

Regional Mexicano Dúo o Grupo Favorito / Regional Mexican, Favorite Duo or Group

Banda MS de Sergio Lizárraga

Eslabon Armado

Los Ángeles Azules

Los Dos Carnales

Álbum Favorito – Regional Mexicano / Favorite Album – Regional Mexican

Christian Nodal – Ayayay!

Eslabon Armado – Tu Veneno Mortal

Junior H – Atrapado En Un Sueño

Natanael Cano – Corridos Tumbados

Canción Favorita – Regional Mexicano / Favorite Song – Regional Mexican

Banda Los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa – “En Eso No Quedamos”

Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg – “Qué Maldición”

Lenin Ramírez featuring Grupo Firme – “Yo Ya No Vuelvo Contigo”

Los Dos Carnales – “El Envidioso”

Natanael Cano – “Amor Tumbado”

Artista Favorito – Urbano / Favorite Artist – Urban

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Álbum Favorito – Urbano / Favorite Album – Urban

Anuel AA – Emmanuel

Bad Bunny – Las Que No Iban a Salir

J Balvin – Colores

Canción Favorita – Urbano / Favorite Song – Urban

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas & J Balvin – “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Karol G & Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma & The Weeknd – “Hawái”

Ozuna x Karol G x Myke Towers – “Caramelo”

Artista Favorito – Tropical / Favorite Artist – Tropical

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Álbum Favorito – Tropical / Favorite Album – Tropical

Carlos Vives – Cumbiana

Gloria Estefan – Brazil305

Prince Royce – Alter Ego

Canción Favorita – Tropical / Favorite Song – Tropical

Alex Bueno & Romeo Santos – “Nuestro Amor”

Carlos Vives – “No Te Vayas”

Kyen?Es? – “El Carnaval de Celia: A Tribute”

Prince Royce – “Carita de Inocente”

Víctor Manuelle & Wisin – “Boogaloo Supreme”

Artista Favorito – Crossover / Favorite Artist – Crossover

Black Eyed Peas

Dua Lipa

Ne-Yo

Snoop Dogg

The Weeknd

Colaboración del Año / Collaboration of the Year

Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg– “Qué Maldición”

Black Eyed Peas & J Balvin – “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Karol G, Nicki Minaj – “Tusa”

Lenin Ramírez featuring Grupo Firme – “Yo Ya No Vuelvo Contigo”

Ozuna x Karol G x Myke Towers – “Caramelo”

Reik, Farruko, Camilo – “Si Me Dices Que Sí”

Artista Social del Año/ Social Artist of the Year

Anitta

Bad Bunny

Cardi B

Daddy Yankee

J Balvin

Jennifer Lopez

Karol G

Lali

Selena Gomez

Shakira

Vídeo Favorito / Favorite Video

Banda MS de Sergio Lizárraga & Snoop Dogg– “Qué Maldición”

Christian Nodal & Ángela Aguilar – “Dime Cómo Quieres”

David Bisbal & Carrie Underwood – “Tears Of Gold”

Ozuna, Doja Cat & Sia – “Del Mar”

Rosalía & Travis Scott – “TKN”

Selena Gomez – “De Una Vez”

Concierto Virtual Favorito/ Favorite Virtual Concert

Alejandro Sanz y Juanes – “#LaGiraSeQuedaEnCasa”

Carlos Vives – “#NoTeVayasDeTuCasa”

Juan Luis Guerra – “Privé”

Juanes & Orquesta Filarmónica de Bogotá – “Concierto Sinfónico Virtual – #VolverteAVer”

Marco Antonio Solís – “Serenata a las Madres MÁS En-Cantadoras”

Ozuna – “#Latinosunidos”

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar – “Mexicano Hasta Los Huesos”

RBD – “Ser o Parecer 2020”

Sebastián Yatra – “SOSFest”

Yandel – “Goodbye 2020”

